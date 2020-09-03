Марія Колесникова: На акціях протесту в Білорусі немає "українських націоналістів"

На її думку, вірити словам білоруської влади і Кремля не має сенсу.

Вірити тому, що в Білорусі перебувають українські націоналісти, які "підігрівають" протестні акції, немає ніяких підстав.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю LB.ua заявила член президії Координаційної ради Білорусі по трансферу влади Марія Колесникова.

Вона зазначила, що була на багатьох опозиційних акціях, однак не бачила там жодного українського націоналіста.

"Ми відчуваємо, що існує якась маніпуляція або обман. Постійно присутні новини, які суперечать одне одному. Ось чому вірити тому, що зараз тут перебувають українські націоналісти, у мене немає абсолютно ніяких підстав", - сказала Марія Колесникова.

Політик пояснює подобні заяви бажанням нав'язати білоруському суспільству неправдиву ідею того, що протестний рух управляється ззовні.

"Ми постійно чуємо звинувачення з боку білоруської влади, навіть з боку інших держав, що існують якісь зовнішні ляльководи, які тут усім керують ... Спочатку кілька місяців мусувалася ідея, що ми усі - рука Кремля. Потім говорили про те, що ляльководи у нас і з Чехії, і з Америки, Великобританії, Польщі, Литви та з України. Білоруська влада абсолютно не розуміє, що ляльководів немає, а є білоруський народ, який в переважній своїй більшості більше не згоден жити з колишнім президентом...", - зазначила Колесникова.

Вона також підкреслила, що за увесь час існування Координаційної ради ані вона, ані інші члени президії структури не контактували з українською владою.

"Ні у мене, ні у представників Координаційної ради таких зустрічей, контактів не було", - сказала політик.

Нагадаємо, глава МЗС РФ Сергій Лавров раніше заявив, що радикальні дії під час демонстрацій в Білорусі провокуються і фінансуються з території України.

У відповідь на це глава МЗС України Дмитро Кулеба вказав, що Україна не намагається дестабілізувати ситуацію в Білорусі, в той час як Росія направляє туди своїх "фахівців". Він також повідомив, що Україна готова йти на жорсткі кроки у разі "недружніх дій Білорусі" і "зростання ризиків".