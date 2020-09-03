Колишня дружина Безоса стала найбагатшою жінкою світу

Колишня дружина засновника компанії Amazon Джеффа Безоса Маккензі Скотт стала найбагатшою жінкою світу.

Про це повідомляє CNN.

Скотт отримала 25% акцій Amazon після розлучення у 2019 році. Тоді вартість акцій становила понад $35 мільярдів. За останні три місяці акції компанії зросли приблизно на 28%, що призвело і до збільшення статків колишньої дружини Безоса.

Відтепер Маккензі Скотт також займає 12-ту сходинку в рейтингу найбагатших людей світу, де її колишній чоловік - на першому місці.

Нагадаємо, у січні 2019 року Джефф Безос і його дружина Маккензі повідомили про те, що вони вирішили розлучитися.