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США вводять нові обмеження на роботу китайських дипломатів

Держдеп також має намір ідентифікувати акаунти посольств і консульських установ у соцмережах.

США вводять нові обмеження на роботу китайських дипломатів
Майкл Помпео
Фото: president.gov.ua

Держсекретар Сполучених Штатів Америки Майк Помпео заявив, що США вимагатимуть від китайських дипломатів, щоб вони отримували дозволи для відвідування університетських містечок чи для організації заходів чисельністю понад 50 осіб за межами дипмісій.

Про це повідомляє Reuters.

За його словами, Вашингтон прийняв таке рішення у відповідь на аналогічні дії Пекіна. Держдеп також має намір ідентифікувати акаунти посольств і консульських установ у соцмережах.

"Ми просто вимагаємо взаємності. Доступ для наших дипломатів у Китаї має відображати доступ, який мають китайські дипломати в США, і сьогоднішні кроки суттєво просунуть нас у цьому напрямку", - повідомив Помпео.

Посольство КНР у Вашингтоні назвало такий крок "ще одним невиправданим обмеженням і бар'єром для китайського дипломатичного та консульського персоналу".

Нагадаємо, на початку серпня радник Білого дому з нацбезпеки заявив про кібератаки Китаю на американську виборчу систему.

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