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Сенатор США Коттон закликав Німеччину зупинити "Північний потік - 2"

"Це потрібно зробити, щоб притягти росіян до відповідальності за отруєння Навального".

Сенатор США Коттон закликав Німеччину зупинити "Північний потік - 2"
Фото: pikabu.ru

Сенатор Республіканської партії США від штату Арканзас Том Коттон закликав Німеччину зупинити будівництво газопроводу "Північний потік - 2".  Про це він заявив після оприлюднення німецьким урядом факту виявлення токсину в крові російського опозиціонера Олексія Навального.

"Зупиніть трубопровід "Північний потік - 2", щоб притягти росіян до відповідальності", - написав він у Twitter у середу, 2 вересня, після оприлюднення німецьким урядом факту виявлення в крові Навального отрути типу "Новачок".

Коттон був одним з американських сенаторів, які погрожували санкціями німецькому порту Мукран у зв'язку з будівництвом "Північного потоку - 2". Зокрема, зазначалося, що США позбавлять порт перспективи "фінансового виживання, якщо він продовжить надавати товари, послуги і підтримку" цьому проєкту. 

Як передає Deutsche Welle, заклики переглянути домовленості з Росією щодо газопроводу лунають і в самій Німеччині. Зокрема, про це заявив голова комітету бундестагу з питань зовнішньої політики Норберт Реттген.

Обговорюючи ініціативу американських сенаторів, канцлерка Німеччини Ангела Меркель виступила на захист газопроводу, при цьому вона зробила щодо Росії жорстку заяву у зв'язку отруєнням Навального. "Зараз виникають питання з дуже важкими наслідками, на які може і зобов'язана відповісти тільки російський уряд", - сказала Меркель.

Нагадаємо,  20 серпня Навальний з літака потрапив до реанімації в Омську з попереднім діагнозом "токсичне отруєння". Він не опритомнів і впав у кому. Два дні РФ не давала дозволу на переведення Навального за кордон на лікування, а 22 серпня він був транспортований до Німеччини. Перед цим російські лікарі назвали "основний робочий діагноз" і заявили, що отруєння не було.

Фахівці німецької клініки Charite впевнені, що Навальний був отруєний.  Пізніше лабораторія збройних сил Німеччини встановила, що Навального отруїли бойовою речовиною класу "Новачок".

Газопровід "Північний потік - 2" повинен пройти по дну Балтійського моря, з'єднавши постачальників з Росії зі споживачами у Європі. Його планова протяжність складе більш ніж 1,2 тис. км, пропускна здатність - 55 млрд кубометрів газу на рік. Проєкт реалізує "Газпром" в альянсі з європейськими компаніями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall.

Раніше Сполучені Штати Америки посилили тиск на європейські та, зокрема, німецькі компанії, які беруть участь у спорудженні газопроводу "Північний потік - 2". Президент Франції Еммануель Макрон визнав, що "Північний потік-2" збільшує залежність ЄС від Росії. Однак Меркель наголошує, що уряд Німеччини підтримує завершення будівництва російського трубопроводу.

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