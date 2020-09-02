В Кремлі відреагували на заяву Берліна про отруєння Навального

Прессекретар Путіна також підтвердив готовність російської сторони до всебічної взаємодії з Німеччиною щодо з'ясування ситуації навколо Навального.

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков запевняє, що в організмі російського опозиційного політика Олексія Навального не було токсинів до того, як його вивезли до Берліна.

Про це повідомляє "Інтерфакс".

"До вивезення хворого до Берліна, у відповідності з усіма міжнародними стандартами, було проведено цілий комплекс аналізів у нас в країні, ніяких отруйних речовин виявлено не було", - сказав Пєсков.

Він також підтвердив готовність російської сторони до всебічної взаємодії з Німеччиною щодо з'ясування ситуації навколо Навального, проте зазначив, що на раніше надіслані офіційні запити Берлін відповідей не дав.

Пєсков також не зміг сказати, якою буде реакція РФ на заяви Німеччини про те, що в організмі Навального знайдені сліди отрути з групи "Новачок".

"На даний момент ми не можемо кваліфіковано відреагувати на згадані заяви", - повідомив Пєсков.

20 серпня Навальний з літака потрапив до реанімації в Омську з попереднім діагнозом "токсичне отруєння". Він не опритомнів і впав у кому. Два дні РФ не давала дозволу на переведення Навального за кордон на лікування, а 22 серпня він був транспортований до Німеччини. Перед цим російські лікарі назвали "основний робочий діагноз" і заявили, що отруєння не було.

Фахівці німецької клініки Charite впевнені, що Навальний був отруєний.

Пізніше лабораторія збройних сил Німеччини встановила, що Навального отруїли бойовою речовиною класу "Новачок".