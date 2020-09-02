У Білорусі оголосили найбільший страйк в історії країни (оновлено)
У Білорусі оголосили найбільший страйк в історії країни (оновлено)
"Слуга народу" зібрала понад 70% підписів за виключення Лероса з фракції за критику Зеленського (документ)
"Слуга народу" зібрала понад 70% підписів за виключення Лероса з фракції за критику Зеленського (документ)
​Рада: старт со скандала
​Рада: старт со скандала
В аеропорту "Бориспіль" пасажирка видерлася на крило літака
В аеропорту "Бориспіль" пасажирка видерлася на крило літака
Нардепа Лероса виключили з фракції за критику Зеленського
Нардепа Лероса виключили з фракції за критику Зеленського
Чиновники, комики и владелица салона красоты. Кого «Слуга народа» ведет на местные выборы
Чиновники, комики и владелица салона красоты. Кого «Слуга народа» ведет на местные выборы
Зеленський прокоментував заяву Лероса про виключення з фракції "Слуги народу"
Зеленський прокоментував заяву Лероса про виключення з фракції "Слуги народу"
Стефанчук: назріває зміна міністрів економіки і фінансів
Стефанчук: назріває зміна міністрів економіки і фінансів
Ножиці для президента
Ножиці для президента
ГоловнаСвіт

В Кремлі відреагували на заяву Берліна про отруєння Навального

Прессекретар Путіна також підтвердив готовність російської сторони до всебічної взаємодії з Німеччиною щодо з'ясування ситуації навколо Навального.

В Кремлі відреагували на заяву Берліна про отруєння Навального
Дмитрий Песков
Фото: EPA/UPG

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков запевняє, що в організмі російського опозиційного політика Олексія Навального не було токсинів до того, як його вивезли до Берліна.

Про це повідомляє "Інтерфакс".

"До вивезення хворого до Берліна, у відповідності з усіма міжнародними стандартами, було проведено цілий комплекс аналізів у нас в країні, ніяких отруйних речовин виявлено не було", - сказав Пєсков.

Він також підтвердив готовність російської сторони до всебічної взаємодії з Німеччиною щодо з'ясування ситуації навколо Навального, проте зазначив, що на раніше надіслані офіційні запити Берлін відповідей не дав.

Пєсков також не зміг сказати, якою буде реакція РФ на заяви Німеччини про те, що в організмі Навального знайдені сліди отрути з групи "Новачок".

"На даний момент ми не можемо кваліфіковано відреагувати на згадані заяви", - повідомив Пєсков.

20 серпня Навальний з літака потрапив до реанімації в Омську з попереднім діагнозом "токсичне отруєння". Він не опритомнів і впав у кому. Два дні РФ не давала дозволу на переведення Навального за кордон на лікування, а 22 серпня він був транспортований до Німеччини. Перед цим російські лікарі назвали "основний робочий діагноз" і заявили, що отруєння не було.

Фахівці німецької клініки Charite впевнені, що Навальний був отруєний. 

Пізніше лабораторія збройних сил Німеччини встановила, що Навального отруїли бойовою речовиною класу "Новачок".

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Новини по темі:

Читайте також