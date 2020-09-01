ООН повідомила про 450 випадків катувань після акцій протесту в Білорусі

Організація Об’єднаних Націй офіційно повідомила про щонайменше 450 випадків катувань після затримань на протестах у Білорусі.

Про це інформують незалежні білоруські ЗМІ.

За даними ООН, місцезнаходження та стан здоров'я як мінімум шести осіб невідомі родичам. Також є повідомлення про "насильство щодо жінок і дітей, включаючи сексуальне насильство".

Інформацію опублікувало Управління Верховного комісара ООН з прав людини, документ був підписаний 13 експертами. Автори заяви закликають притягнути винних до відповідальності і забезпечити компенсацію жертвам та їхнім родинам.

Нагадаємо, масові акції протесту охопили Білорусь після президентських виборів, результати яких, на думку демонстрантів, сфальсифіковано. Майже відразу почалися зіткнення з силовиками, під час яких за декілька днів було затримано щонайменше 7 тисяч осіб. Затримання супроводжувалися надмірним застосуванням сили, а затриманих катували в ізоляторах.

За даними ООН, під час акцій протесту четверо людей загинули. МВС Білорусі раніше повідомило про загибель трьох демонстрантів. Правозахисники заявляли про щонайменше п’ять жертв.

Лукашенко вважає фото постраждалих протестувальників "постановочними кадрами" і залякує білорусів "введенням військ НАТО".

1 вересня у Білорусі оголосили найбільший страйк в історії країни. Під час акції протесту, яку влаштували студенти університетів, відбулися затримання.