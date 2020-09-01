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Країни Балтії припинять торгівлю електроенергією з Білоруссю

Таке рішення реалізують після запуску білоруської АЕС в Островці.

Країни Балтії припинять торгівлю електроенергією з Білоруссю
Фото: EPA/UPG

Литва, Латвія та Естонія домовилися припинити торгівлю електроенергією з Білоруссю після запуску білоруської АЕС в Островці.

Про це повідомляє ERR.

Для припинення торгівлі електроенергією з Білоруссю використовуватимуть систему сертифікатів походження електроенергії. У зменшеному обсязі торгівлю продовжать на російсько-латвійському напрямку. Для цього використають залишкові потужності від внутрішньої торгівлі між країнами Балтії.

Також країни Балтії домовились про єдиний тариф за використання інфраструктури. Цей тариф впровадять у кінці першого кварталу 2021 року відразу після прийняття необхідних для цього законів у Латвії та Литві. Чинне законодавство Естонії вже дозволяє вводити такий тариф.

У зв'язку з цією угодою торгівля електроенергією між країнами Балтії та третіми країнами, ймовірно, скоротиться наполовину.

"Угода містить важливі для Естонії питання: єдиний тариф на використання інфраструктури і скорочення потужностей для торгівлі з третіми країнами. Досягнута угода містить ці елементи, покращуючи ринкову позицію і перспективи наших виробників електроенергії", - заявив міністр економіки Естонії Тааві Аас.

Нагадаємо, у липні Україна вперше з 2015 року відновила експорт електроенергії в Білорусь.

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