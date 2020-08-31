Американці зекономили $91 млрд, працюючи з дому під час пандемії

Економія тільки на транспорті становить у середньому 2 тис. доларів.

Мешканці США зекономили 91 мільярд доларів, працюючи з дому під час пандемії коронавірусу.

Такі результати дослідження головного економіста платформи Upwork Адама Озімека, передає Голос Америки.

Лише витрати на транспорт на роботу і додому американцям обходились на день у 758 мільйонів доларів.

"Якщо рахувати, що кожна година, яку люди проводили в транспорті, коштує 12,50 долара (це середня мінімальна оплата праці за годину), то в період пандемії американці зекономили близько 411 мільйонів доларів за день. Своїми підрахунками поділився Bloomberg News", - пише видання.

Економіст Озімек додав, що ще близько 183 мільйонів доларів на день американці економлять, зменшивши кількість поїздок на заправку чи до механіка.

Під час пандемії також менше автомобілів на дорогах, трапляється менше аварій, покращилась якість повітря, все це зберегло сімейним бюджетам країни в середньому ще 164 мільйона доларів.

В інтерв'ю агентству Bloomberg економіст Озімек заявив, що кожен у США, хто до пандемії витрачав гроші на дорогу в офіс і назад, з середини березня зекономив на транспорті в середньому 2 тисячі доларів.

У великих американських містах люди під час пандемії економлять в середньому півтори години на день на поїздках в транспорті, коли працюють з дому.

Раніше ми повідомляли, що через пандемію COVID-19 мільйони американців вимушено змінили місце проживання. Найбільше постраждали молоді люди віком від 18 до 29 років.