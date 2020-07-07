Мільйони американців вимушено змінили місце проживання через пандемію COVID-19

Найбільше постраждали молоді люди віком від 18 до 29 років.

Мільйони мешканців США за час пандемії коронавірусу були змушені змінити місце проживання. 3% дорослого населення Штатів переїхали тимчасово або назавжди, а 6% заявили, що через COVID-19 хтось переїхав до їхнього помешкання.

Про це пише Bloomberg з посиланням на дані Pew Research Center.

Зазначається, що найбільш рухомою групою на сьогоднішній день була молодь. Майже кожен десятий мешканець США віком від 18 до 29 років сказав, що переїхав через пандемію, і багато хто повернувся додому.

"Один із найяскравіших висновків - це те, що молоді люди справді більше постраждали, ніж інші групи. Покоління Z відчуває всю силу економічних наслідків пандемії, і багато студентів коледжу намагалися влаштувати нове житло в березні, оскільки міські кампуси масово закривалися", - повідомила старший редактор Pew Research Center Ді Вера Кон.

Зниження ризику зараження вірусом було найпоширенішою причиною переїзду респондентів (28%), закриття коледжів кампусів (23%) та перебування з родиною (20%). Більшість тих, хто переїхав (61%), сказали, що зараз живуть з членом сім'ї.

За останніми даними, кількість інфікованих коронавірусом у США наближається до 3 млн. осіб. США протягом тривалого часу лишаються лідерами із кількості захворілих та летальних випадків. Також ця країна займає перше місце за числом тих, хто одужав.

Перший випадок захворювання на коронавірус на території США був виявлений 20 січня, однак найбільших масштабів поширення хвороби набуло у березні.