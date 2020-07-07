В Украине отменили уголовную ответственность за вождение в нетрезвом виде
В Украине отменили уголовную ответственность за вождение в нетрезвом виде
В аэропорту Афин 17 украинцев поместили в изолятор из-за запрета на въезд (обновлено)
В аэропорту Афин 17 украинцев поместили в изолятор из-за запрета на въезд (обновлено)
Яків Смолій: "Мета - дискредитувати керівництво НБУ. Зняти його, змінити на керованих"
Яків Смолій: "Мета - дискредитувати керівництво НБУ. Зняти його, змінити на керованих"
У Києві біля кінотеатру "Жовтень" трапилася бійка зі стріляниною (оновлено)
У Києві біля кінотеатру "Жовтень" трапилася бійка зі стріляниною (оновлено)
10 країн відкрили кордони для українців
10 країн відкрили кордони для українців
Командующий ВМС допустил наступление России из Крыма
Командующий ВМС допустил наступление России из Крыма
Генерал Бен Ходжес: «Не думаю, что Россия видит своей конечной целью Херсон. Следующий шаг – это Одесса»
Генерал Бен Ходжес: «Не думаю, что Россия видит своей конечной целью Херсон. Следующий шаг – это Одесса»
ДБР вручило обвинувальний акт екснардепу Пашинському (оновлено)
ДБР вручило обвинувальний акт екснардепу Пашинському (оновлено)
МОЗ дозволило послабити карантин у Києві
МОЗ дозволило послабити карантин у Києві
ГоловнаСвіт

Кількість жертв коронавірусу у світі перевищила 540,7 тис. осіб

Захворіли понад 11,7 млн.

Кількість жертв коронавірусу у світі перевищила 540,7 тис. осіб
Фото: KFOR.com

Станом на ранок 7 липня у світі зареєстрували 171 508 заражень коронавірусом COVID-19 за добу. Усього інфіковано понад 11,7 млн осіб, одужали 6,7 млн.

Про це свідчать дані на Worldometers.

Лідером за кількістю випадків заражень залишаються США. Кількість померлих сягнула 132 979, хворих - 3 040 833.

На другому місці Бразилія - 1 626 071 інфікований і 65 556 летальних випадків.

Індія випередила РФ і посіла третє місце у світі за кількістю випадків COVID-19: інфікованих уже 720 346 осіб, кількість смертей - 20 174. У Росії 687 862 хворих і 10 296 летальних випадків.

Нагадаємо, станом на 6 липня, попри зростання кількості інфікованих коронавірусом у червні, в Офісі президента зазначили, що динаміка перебігу пандемії в Україні стабілізується.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы:
Новини по темі:

Читайте також