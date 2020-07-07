Кількість жертв коронавірусу у світі перевищила 540,7 тис. осіб

Станом на ранок 7 липня у світі зареєстрували 171 508 заражень коронавірусом COVID-19 за добу. Усього інфіковано понад 11,7 млн осіб, одужали 6,7 млн.

Про це свідчать дані на Worldometers.

Лідером за кількістю випадків заражень залишаються США. Кількість померлих сягнула 132 979, хворих - 3 040 833.

На другому місці Бразилія - 1 626 071 інфікований і 65 556 летальних випадків.

Індія випередила РФ і посіла третє місце у світі за кількістю випадків COVID-19: інфікованих уже 720 346 осіб, кількість смертей - 20 174. У Росії 687 862 хворих і 10 296 летальних випадків.

Нагадаємо, станом на 6 липня, попри зростання кількості інфікованих коронавірусом у червні, в Офісі президента зазначили, що динаміка перебігу пандемії в Україні стабілізується.