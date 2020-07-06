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Україна розглядає можливість введення миротворців ОБСЄ на Донбас

ОБСЄ має право вводити своїх миротворців, але ніколи в житті такого не робилося.

Україна розглядає можливість введення миротворців ОБСЄ на Донбас
Фото: Макс Левин

Віцепрем'єр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков в ефірі "Свобода слова" зазначив, що Україна вивчає можливість запрошення миротворців ОБСЄ на окуповані Росією території Донбасу, повідомляє "Українська правда".

"Зараз вивчаємо поки що безпрецедентну можливість мандата ОБСЄ.

Виявляється, вони (ОБСЄ) мають право вводити своїх миротворців, але ніколи в житті такого не робилося. Але формально і юридично це можливо. Ми не заперечуємо, головне, щоб там були готові", - зазначив віцепрем'єр.

Нагадаємо, формат миротворчої місії на Донбасі вже кілька років є спірним питанням для України і РФ, яка підтримує бойовиків. Україна за Петра Порошенка розраховувала на повномасштабну місію, яка візьме під контроль усю окуповану територію, включно з держкордоном. Росія пропонувала лише "охоронну місію" для забезпечення безпеки спостерігачів ОБСЄ в районі лінії зіткнення.

У жовтні 2019 року новий президент Володимир Зеленський висловив ідею про розміщення миротворців тільки на кордоні між Росією і окупованими нею районами Донецької і Луганської областей.

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