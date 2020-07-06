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Дуда вирішив заборонити ЛГБТ-парам всиновлювати дітей

Президент Польщі перед другим туром виборів запропонував поправки у Конституцію.

Дуда вирішив заборонити ЛГБТ-парам всиновлювати дітей
Фото: EPA

Президент Польщі Анджей Дуда підписав проєкт поправки до Конституції, згідно з якою усиновлення дитини особою в одностатевих стосунках буде неможливим.

Сьогодні, 6 липня, законопроєкт скеровано до сейму, повідомляє пресслужба президента Польщі.

Для внесення змін до Основного закону необхідні голоси двох третин нижньої палати парламенту.

Президент Польщі заявив, що зміни до Конституції дозволять більшою мірою реалізувати "безпеку і турботу про добробут дітей".

Зауважимо, що з такою ініціативою Дуда виступив напередодні другого туру президентських виборів, який відбудеться 12 липня.

За результатами першого туру, який відбувся 28 червня, найбільшу кількість голосів набрали чинний президент Анджей Дуда, якого підтримує правляча партія "Право і справедливість", і опозиційний кандидат від "Громадянської платформи", мер Варшави Рафал Тшасковський.

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