Жители не прислушались к призыву об эвакуации, опасаясь коронавируса.

Фото: EPA/UPG

На юге Японии в результате наводнения и оползней погибли по меньшей мере 18 человек. Об этом в воскресенье сообщает Kyodo News.

Предположительно, жертвами стихии могли стать еще 16 человек, но их смерть пока не получила подтверждения. По меньшей мере 14 человек пропали без вести.

Фото: EPA/UPG

В регионе проходит спасательная операция с участием 10 тысяч военных.

В частности, спасатели пытаются добраться до населенных пунктов в районе реки Кума-Гава, которая из-за ливней вышла из берегов.

В этих местах некоторые дома были сметены потоками воды или полностью затоплены, и многим местным жителям пришлось ждать спасения на крышах.

Фото: EPA/UPG

Некоторые города, включая Яцусиро и Хитоёси (префектура Кумамото), оказались отрезаны от внешнего мира, так как дороги были затоплены.

Накануне более чем 200 тыс. жителей префектуры Кумамото рекомендовали эвакуироваться, однако это не было обязательным требованием, и многие предпочли остаться дома, опасаясь заражения коронавирусом.

Фото: EPA/UPG

Напомним, из-за сильных дождей в июне вышли из берегов реки Карпатского региона. В результате погибли три человека. Были подтоплены 10 тысяч домов, разрушены 117 км автодорог, 64 моста. Частично повреждены 500 км автодорог и 135 мостов. Сумма убытков пока не подсчитана.

Сильнее всего пострадала Ивано-Франковская область.

Кабинет министров выделил 672 млн на борьбу с последствиями паводка и еще 82 млн гривен на финансирование сил МВД, задействованных в ней.