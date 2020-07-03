Трамп высказал сомнение, что его соперник Байден сможет сдать когнитивный тест

Президент США Дональд Трамп засомневался, что его оппонент, Джо Байден, сможет сдать когнитивный тест - комплекс тестов на IQ. Об этом глава Белого дома написал у себя в микроблоге в Twitter. Он также напомнил, что ранее сам сдал соответствующий экзамен на отлично.

"Он не сможет сдать экзамен, по которому я получил наивысшую оценку. Он должен попробовать", – написал Трамп.

He cannot pass the test I “aced”. He should give it a try!!! https://t.co/4U6pny2D6y — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 3, 2020

Трамп еще недавно ставил под сомнение умственную работоспособность Джо Байдена, регулярно называя того "Спящим Джо", намекая таким образом, что у бывшего вице-президента низкий интеллект.

В прошлом месяце газета Washington Post сообщила, что Трамп сказал нескольким своим помощникам, что он не верит, что Байден сдаст когнитивный экзамен, который два года назад принял у Трампа врач Белого дома как часть ежегодного физического обследования.

Ныне Байдену 77 лет. В случае избрания президентом США, он будет самым старым американским лидером, когда-либо приведенным к присяге на первый срок.

Напомним, что 6 июня бывший вице-президент США Джо Байден получил достаточное количество голосов делегатов для выдвижения кандидатом на президентских выборах от Демократической партии.

Выборы президента США должны состояться в ноябре 2020 года. Главными соперниками станут Байден и действующий президент США Дональд Трамп, представляющий Республиканскую партию.

Ранее кандидатуру Байдена поддержали Хиллари Клинтон и Барак Обама.