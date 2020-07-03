Ходжес: решение США о выводе военных из Германии - подарок России

Пока не известно, дислоцируются ли военнослужащие в Польшу.

Решение руководства США о выводе 9500 американских военных из Германии - большая ошибка, которая сыграет на руку России.

Об этом в эксклюзивном интервью LB.ua заявил генерал -лейтенант, экс-командующий Вооруженными силами США в Европе Бен Ходжес.

"Я надеюсь, что вывода американских военнослужащих из Германии не произойдет, ведь это будет огромной ошибкой. Это будет сигналом для Кремля, что Соединенные Штаты сокращают свои реальные возможности в Европе. А Россия, не сделав ничего хорошего, получит в дар 30-процентное сокращение возможностей США в Германии. Это – сигнал, и он не очень хороший", - сказал он.

В то же время, отмечает офицер, пока не известно, в какую именно страну перебросят американских военнослужащих.

"Мы до сих пор не знаем, куда направляются эти 9500 человек. Возможно, некоторые передислоцируются в Польшу. Мы не знаем этого наверняка, потому что даже сюда, в штаб-квартиру в Европе, не был отправлен финальный приказ", - сказал Ходжес.

По его мнению, решение о выводе американских военных из Германии не имеет ничего общего с противодействием России или другим странам, оно основано исключительно на внутренних трениях в США. Генерал надеется, что эта инициатива будет отменена.

"Нынешнее решение - чисто политический расчет, основанный на внутриполитических трениях. В этом нет стратегического умысла с точки зрения противодействия России или Китаю, усиления НАТО. Поэтому я надеюсь, что процесс вывода войск замедлят или вообще изменят решение", - сказал генерал.

Напомним, в конце июня сообщалось, что американских военных из Германии перекинут в Восточную Европу. Эти изменения, по словам представителей Пентагона, будут служить однозначным предупреждением российскому президенту Владимиру Путину, чьи военные амбиции были подтверждены аннексией украинского Крыма в 2014 году.

В какую именно из европейских стран могут быть переброшены военные из Германии, не уточнялось, но президент США Дональд Трамп, встречаясь с польским президентом Анджеем Дудой, говорил об американском присутствии в Польше.