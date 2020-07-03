Лукашенко считает, что украинцы и россияне завидуют белорусам

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что украинцы и россияне завидуют белорусам, потому что Беларусь - безопасная страна.

Об этом он заявил на торжественном собрании ко Дню Независимости, передает БЕЛТА.

"Я в этой президентской кампании не потому, что, уцепившись, держусь за это кресло посиневшими пальцами. Я лучшие годы своей жизни, как и многие из вас, отдал строительству этой страны. Как могли, как мог, так и строили. Как оказалось, не хуже других. Главное, мы избежали войн, живем в безопасной, спокойной стране, где каждый, кто имеет малыша, может выйти на улицу в любое время суток и быть спокойным. Нам завидуют люди из других стран: наши братья-россияне, украинцы. А мы живем и не понимаем, как это нам досталось", - сказал Лукашенко.

При этом он напомнил, что 9 августа в стране пройдут президентские выборы.

"Это сделали мы с вами, поэтому 9 августа без всякой жалости (не надо смотреть на Лукашенко, что вот он наш, он с нами был - жалость нам не союзник) вы должны, как в народе говорят, взять голову в руки, подумать и решить вопрос. Лукашенки приходят и уходят, будут другие. Он не вечен, а жизнь на этом клочке земли должна продолжаться. Поэтому отбросьте все эмоции. Сегодня не до эмоций, сегодня играют на ваших и моих эмоциях, используют так называемые новые технологии, интернет и прочее. Мы должны показать, что мы белорусы и хорошо разбираемся во всяких интернетовских хитросплетениях. Мы должны достойно пройти этот период, а вы должны без всякой жалости определить, с кем вы будете дальше жить и как будете строить свою суверенную независимую страну для своих детей", - отметил Лукашенко.

"Идет страшная конкурентная борьба, и нам, белорусам, в этой борьбе надо выстоять, пройти красиво. Надо не создать самим себе проблемы, и к концу года мы выйдем на тот путь развития, по которому шли всегда", - добавил президент Беларуси.

Напомним, ранее Лукашенко заявил, что во внутренние дела страны, и, в частности, в предвыборную гонку, вмешиваются извне.