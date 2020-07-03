Польша передумала отменять двухнедельную самоизоляцию для украинцев

Об отмене карантина для пассажиров самолетов из Украины стало известно накануне, 2 июля.

Правительство Польши решило не отменять обязательную двухнедельную самоизоляцию для авиапассажиров из Украины.

Об этом говорится в распоряжения Министерства внутренних дел Польши.

Теперь, согласно документу, украинцам придется снова отбывать карантин, который отменили 1 июля.

В документе Украину исключили из списка стран, не входящих в Европейский союз, граждане которых при въезде в Польшу освобождаются от обязательной самоизоляции.

Также в распоряжение добавили новые категории лиц, которые освобождаются от карантина: самоизоляция не обязательна для студентов, слушателей учреждений последипломного образования и аспирантов, но при условии документального подтверждения факта обучения в Польше. Также освобождаются от карантина ученые.

Напомним, об отмене обязательного карантина для украинцев, которые прибывают в Польшу самолетом, стало известно 2 июля. При этом въезд иностранцев в Польшу на границе с Украиной остается ограниченным.

1 июля Польша возобновила авиасообщение с Украиной.