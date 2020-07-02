Конституционный суд начал проверку конституционности правил карантина в Украина

Конституционный суд начал рассмотрение представления Верховного суда о соответствии Конституции установленных Кабмином и Верховной Радой карантинных ограничений. Об этом пишет "Укринформ".

Судья-докладчик Петр Филюк сообщил, что направил запросы в органы государственной власти и научные учреждения с просьбой выразить правовые позиции относительно поднятых в конституционном представлении вопросов.

Секретариату КС было поручено подготовить информационно-аналитическую справку о практике органов конституционной юрисдикции других стран в части карантинных мероприятий в связи с распространением COVID-19, а также относительно анализа законодательства зарубежных государств об изменении оплаты труда сотрудников бюджетных учреждений на период введения карантина.

Суд рассматривает представление в форме письменного производства, которое не предусматривает устного заслушивания участников процесса. После выступления судьи-докладчика суд перешел к закрытой части рассмотрения дела для принятия решения.

Напомним, что 4 июня в Конституционный Суд поступило представление Верховного Суда относительно конституционности установления ограничений на время карантина, предусмотренных положениями отдельных нормативно-правовых актов, принятых Кабинетом министров Украины и Верховной Радой.

О том, что Верховный Суд планирует обратиться по этому вопросу в КС, стало известно в мае. В тексте проекта речь шла о законности ограничения права на предпринимательскую деятельность, работы заведений общественного питания, спортивных клубов, развлекательных заведений, перевозки пассажиров, свободного выезда за границу, ограничения права на мирные собрания, права на доступ к медицинской помощи и другие.