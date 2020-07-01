Турчинов возглавил избирательный штаб "Европейской солидарности"
Турчинов возглавил избирательный штаб "Европейской солидарности"
В Украине за сутки зафиксировали 664 новых случая COVID-19
В Украине за сутки зафиксировали 664 новых случая COVID-19
Третьякова: "Термин качество детей — не мой"
Третьякова: "Термин качество детей — не мой"
В Украине вступила в силу уголовная ответственность за вождение в нетрезвом виде (обновлено)
В Украине вступила в силу уголовная ответственность за вождение в нетрезвом виде (обновлено)
Кабмин одобрил штраф за пребывание без масок в общественных местах (обновлено)
Кабмин одобрил штраф за пребывание без масок в общественных местах (обновлено)
ВОЗ заявила, что пандемия коронавируса набирает темп
ВОЗ заявила, что пандемия коронавируса набирает темп
России нужна победа Лукашенко ... для поглощения Беларуси
России нужна победа Лукашенко ... для поглощения Беларуси
Экс-замминистра инфраструктуры Клитина призвала бороться с "политическими проститутами" и вступать в ее партию
Экс-замминистра инфраструктуры Клитина призвала бороться с "политическими проститутами" и вступать в ее партию
Лукашенко заявил о победе Беларуси над коронавирусом
Лукашенко заявил о победе Беларуси над коронавирусом
ГлавнаяПраво

В Черновцах подростка подозревают в продаже баз персональных данных граждан разных стран

У него обнаружили информацию о миллионах пользователей Интернета. 

Фото: cyberpolice.gov.ua
В Черновцах 17-летнему подростку сообщили о подозрении в незаконной продаже баз с персональными данными граждан разных стран мира. Об этом сообщили в пресс-службе Киберполиции.

Во время обысков у парня нашли данные нескольких миллионов интернет-пользователей. Правоохранители выяснили, что он несанкционированно вмешивался в системы автоматизированных международных компаний, которые занимаются электронной коммерцией.

При помощи вредоносного програмного обеспечения он завладел личной информацией интернет-пользователей, которую потом продавал на хакерском форуме и через мессенджер. 

"Сотрудники полиции осуществили дома у нарушителя обыск и изъяли компьютерную технику, смартфоны и накопители информации. Результаты судебной экспертизы подтвердили акт несанкционированного вмешательства в автоматизированные системы и обнаружили более 300 000 текстовых файлов с персональными данными нескольких миллионов пользователей со всего мира", - добавили в киберполиции. 

Подростку сообщили о подозрении по ч. 1 и 2 с. 361-2 (несанкционированный сбыт и распространение информации с ограниченным доступом) УК Украины. Она предусматривает ло пяти лет лишения воли. 

Напомним, что за последний месяц правоохранители установили 25 причастных к масштабной утечке персональных данных украинцев. В разных регионах Украины провели 36 обысков. В ходе следственных действий обнаружили большое количество файлов с персональными данными, фрагменты баз данных государственных,банковских и коммерческих учреждений.

В мае стало известно о чат-боте в Telegram, в котором продавались персональные данные украинцев. Руководитель общественной организации "Электронная демократия" Владимир Фльонц сообщил в Facebook, что нашел в этом боте свои данные из многих госреестров, базы "Новой почты", пароли из "ВКонтакте" и Linkedin.

Служба безопасности Украины начала расследование из-за бота с персональными данными в мессенджере Telegram.

После предварительной проверки в полиции сообщили, что чат-бот в Telegram с персональной информацией об украинцах использовал компиляцию данных государственных ведомств и негосударственных организаций за разные периоды прошлых годов. Он не имеет отношения к началу работы государственного мобильного приложения "Дия". 

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также