В Черновцах подростка подозревают в продаже баз персональных данных граждан разных стран

У него обнаружили информацию о миллионах пользователей Интернета.

Фото: cyberpolice.gov.ua

Черновцах 17-летнему подростку сообщили о подозрении в незаконной продаже баз с персональными данными граждан разных стран мира. Об этом сообщили в пресс-службе Киберполиции

Во время обысков у парня нашли данные нескольких миллионов интернет-пользователей. Правоохранители выяснили, что он несанкционированно вмешивался в системы автоматизированных международных компаний, которые занимаются электронной коммерцией.

При помощи вредоносного програмного обеспечения он завладел личной информацией интернет-пользователей, которую потом продавал на хакерском форуме и через мессенджер.

"Сотрудники полиции осуществили дома у нарушителя обыск и изъяли компьютерную технику, смартфоны и накопители информации. Результаты судебной экспертизы подтвердили акт несанкционированного вмешательства в автоматизированные системы и обнаружили более 300 000 текстовых файлов с персональными данными нескольких миллионов пользователей со всего мира", - добавили в киберполиции.

Подростку сообщили о подозрении по ч. 1 и 2 с. 361-2 (несанкционированный сбыт и распространение информации с ограниченным доступом) УК Украины. Она предусматривает ло пяти лет лишения воли.

Напомним, что за последний месяц правоохранители установили 25 причастных к масштабной утечке персональных данных украинцев. В разных регионах Украины провели 36 обысков. В ходе следственных действий обнаружили большое количество файлов с персональными данными, фрагменты баз данных государственных,банковских и коммерческих учреждений.

В мае стало известно о чат-боте в Telegram, в котором продавались персональные данные украинцев. Руководитель общественной организации "Электронная демократия" Владимир Фльонц сообщил в Facebook, что нашел в этом боте свои данные из многих госреестров, базы "Новой почты", пароли из "ВКонтакте" и Linkedin.

Служба безопасности Украины начала расследование из-за бота с персональными данными в мессенджере Telegram.

После предварительной проверки в полиции сообщили, что чат-бот в Telegram с персональной информацией об украинцах использовал компиляцию данных государственных ведомств и негосударственных организаций за разные периоды прошлых годов. Он не имеет отношения к началу работы государственного мобильного приложения "Дия".