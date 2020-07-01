В Черновцах подростка подозревают в продаже баз персональных данных граждан разных стран

Во время обысков у парня нашли данные нескольких миллионов интернет-пользователей. Правоохранители выяснили, что он несанкционированно вмешивался в системы автоматизированных международных компаний, которые занимаются электронной коммерцией.
При помощи вредоносного програмного обеспечения он завладел личной информацией интернет-пользователей, которую потом продавал на хакерском форуме и через мессенджер.
"Сотрудники полиции осуществили дома у нарушителя обыск и изъяли компьютерную технику, смартфоны и накопители информации. Результаты судебной экспертизы подтвердили акт несанкционированного вмешательства в автоматизированные системы и обнаружили более 300 000 текстовых файлов с персональными данными нескольких миллионов пользователей со всего мира", - добавили в киберполиции.
Подростку сообщили о подозрении по ч. 1 и 2 с. 361-2 (несанкционированный сбыт и распространение информации с ограниченным доступом) УК Украины. Она предусматривает ло пяти лет лишения воли.
Напомним, что за последний месяц правоохранители установили 25 причастных к масштабной утечке персональных данных украинцев. В разных регионах Украины провели 36 обысков. В ходе следственных действий обнаружили большое количество файлов с персональными данными, фрагменты баз данных государственных,банковских и коммерческих учреждений.
В мае стало известно о чат-боте в Telegram, в котором продавались персональные данные украинцев. Руководитель общественной организации "Электронная демократия" Владимир Фльонц сообщил в Facebook, что нашел в этом боте свои данные из многих госреестров, базы "Новой почты", пароли из "ВКонтакте" и Linkedin.
Служба безопасности Украины начала расследование из-за бота с персональными данными в мессенджере Telegram.
После предварительной проверки в полиции сообщили, что чат-бот в Telegram с персональной информацией об украинцах использовал компиляцию данных государственных ведомств и негосударственных организаций за разные периоды прошлых годов. Он не имеет отношения к началу работы государственного мобильного приложения "Дия".