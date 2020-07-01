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В ГБР заявили, что Порошенко отказался от дачи показаний

Также он отказался получить повестки с вызовом на допрос на другие даты. 

В ГБР заявили, что Порошенко отказался от дачи показаний
Фото: eurosolidarity.org

Начальник отдела Главного следственного управления ГБР Вадим Приймачок заявил, что пятый президент Украины, соглава фракции "Европейская Солидарность" Петр Порошенко отказался от дачи показаний. Об этом пишет "Интерфакс-Украина".

Порошенко был вызван на допрос в качестве подозреваемого в уголовном производстве, которое касается назначения первого замглавы Службы внешней разведки Сергея Семочко.

"Сегодня Порошенко пришел к следователю ГБР для проведения допроса в качестве подозреваемого. Он отказался от дачи показаний по сути предъявленного подозрения, также ему вручались повестки на допрос на другие даты, но он в присутствии понятых отказался получать указанные повестки", - рассказал Приймачок.

Порошенко уведомили о необходимости прибытия к следователю и вручили копию ходатайства о продлении сроков досудебного расследования. Продление сроков будет рассматривать Печерский райсуд.

Напомним, что Порошенко подозревается в том, что, будучи президентом Украины, в 2018 году путем издания "явно преступного приказа" склонил председателя Службы внешней разведки к превышению им власти и служебных полномочий и побудил его к назначению своим первым заместителем Сергея Семочко. 

18 июня судья Сергей Вовк отложил избрание меры пресечения Петру Порошенко на 1 июля. Он аргументировал это сменой ходатайства прокуратуры об избрании меры в виде личного обязательства, а не ареста. Защита Порошенко выступала против такого решения, призывая вынести решение по сути.

1 июля Печерский райсуд продолжил рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения. 

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