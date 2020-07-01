В ГБР заявили, что Порошенко отказался от дачи показаний

Также он отказался получить повестки с вызовом на допрос на другие даты.

Начальник отдела Главного следственного управления ГБР Вадим Приймачок заявил, что пятый президент Украины, соглава фракции "Европейская Солидарность" Петр Порошенко отказался от дачи показаний. Об этом пишет "Интерфакс-Украина".

Порошенко был вызван на допрос в качестве подозреваемого в уголовном производстве, которое касается назначения первого замглавы Службы внешней разведки Сергея Семочко.

"Сегодня Порошенко пришел к следователю ГБР для проведения допроса в качестве подозреваемого. Он отказался от дачи показаний по сути предъявленного подозрения, также ему вручались повестки на допрос на другие даты, но он в присутствии понятых отказался получать указанные повестки", - рассказал Приймачок.

Порошенко уведомили о необходимости прибытия к следователю и вручили копию ходатайства о продлении сроков досудебного расследования. Продление сроков будет рассматривать Печерский райсуд.

Напомним, что Порошенко подозревается в том, что, будучи президентом Украины, в 2018 году путем издания "явно преступного приказа" склонил председателя Службы внешней разведки к превышению им власти и служебных полномочий и побудил его к назначению своим первым заместителем Сергея Семочко.

18 июня судья Сергей Вовк отложил избрание меры пресечения Петру Порошенко на 1 июля. Он аргументировал это сменой ходатайства прокуратуры об избрании меры в виде личного обязательства, а не ареста. Защита Порошенко выступала против такого решения, призывая вынести решение по сути.

1 июля Печерский райсуд продолжил рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения.