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ГлавнаяПраво

В Украине вступила в силу уголовная ответственность за вождение в нетрезвом виде (обновлено)

Также существенно выросли штрафы. 

В Украине вступила в силу уголовная ответственность за вождение в нетрезвом виде (обновлено)
Фото: news.dtkt.ua

В Украине с 1 июля вступили в силу изменения в законодательство, которые предусматривают уголовную ответственность за вождение в состоянии опьянения. Ранее это считалось административным правонарушением. 

Законопроект №2617-VIII был принят парламентом прошлого созыва осенью 2018 и должен был вступить в силу с 1 января 2020, но парламент отложил это на полгода, пишет "НВ"

Документ включает в Уголовный кодекс ст. 286-1, согласно которой управление транспортными средствами в состоянии алкогольного, наркотического, другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих внимание и скорость реакции, наказывается штрафом от 1 000 до 2 000 необлагаемых минимумов доходов граждан (17 000 - 34 000 гривен) с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет. 

Такое же повторное правонарушение приведет к штрафу в 51 000 гривен с лишением права управления транспортными средствами на срок от 2 до 3 лет. 

Кроме этого, уголовная ответственность будет наступать и в случаев допуска за руль пьяного водителя, отказа водителем пройти медосмотр на степень опьянения, употребления алкоголя водителем после ДТП, остановки полицией и до медосмотра - чтобы исключить случаи, когда водители таким образом пытались избежать ответственности. Все эти нарушения теперь считаются уголовным проступком. 

Обновление. Привлечение к ответственности нетрезвых водителей может остаться такой же, как была ранее, если президент Владимир Зеленский подпишет закон, отменяющий вышеперечисленные изменения. Закон №3314, который исключает прописанный в ст. 286-1 уголовный проступок, был принят парламентом 17 июня и направлен на подпись президенту. Зеленский пока его не подписал, пишет "Судебно-юридическая газета"

Замминистра внутренних дел Антон Геращенко сообщал, что МВД выступает за возвращение нормы о вождении автомобиля в состоянии опьянения обратно из УК в КоАП.

"Мы будем вносить предложение вернуть ответственность за вождение автотранспортного средства в алкогольном опьянении и предложим дополнить штраф административным наказанием – админарестом. В случае, если впервые – 5 дней ареста, повторно – 10 дней, если еще раз повторно - до 15 дней", - заявлял Геращенко. 

Напомним, что в ноябре 2018 года Верховная Рада ввела уголовную ответственность за управление транспортным средством в состоянии опьянения, ужесточила ответственность и увеличила штрафы. 

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