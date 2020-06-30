Она пояснила, почему в тексте постановления о сообщении подозрения и поручении указаны разные статьи УК Украины.

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова записала видеоролик с объяснением подозрения в преступлении пятого президента, соглавы фракции "Европейская солидарность" Петра Порошенко.

Она объяснила, почему в тексте постановления о сообщении подозрения и поручении указаны разные статьи Уголовного кодекса Украины, говорится на сайте ОГП.

По словам генпрокурора, в мае 2019 года в Единый реестр досудебных расследований под номером с последними цифрами 753 были внесены ведомости об уголовном производстве относительно назначения членов Высшего совета правосудия. В ноябре 2019 в Реестр внесли ведомости с последними цифрами 1732 - относительно назначения первого замглавы Службы внешней разведки.

"При каденции бывшего генпрокурора 3 марта 2020 уголовные производства 753 и 1732 были объединены в одно производство, которому ЕРДР автоматически присвоил первичный номер с последними цифрами 753. В ходе расследования эпизод относительно Высшего совета правосудия следователь закрыл, а номер остался не измененным - 753", - пояснила Ирина Венедиктова.

10 июня она подписала сообщение о подозрении, постановление, которым поручено сообщить о подозрении и поручение сообщить о подозрении.

В сообщении о подозрении есть ссылка на ч.4 ст. 27, ч. 4 ст. 41, ч. 4 ст. 426-1 УК Украины. В постановлении, кроме этих статей, указаны ст. 109, 367 и 382 УК Украины. В поручении указаны ст. 367, чт. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 41 и ч.4 ст. 426-1 УК Украины.

"Ошибки нет. Поскольку постановление в описательной части имеет ссылку на все статьи, по которым уголовное производство расследовалось, в том числе и закрытые, а поручение имело квалификацию по конкретному эпизоду, в котором вынесено сообщение о подозрении", - заявила генпрокурор.

Она также добавила, что сегодняшний допрос Порошенко был перенесен в связи с ходатайством стороны защиты о его переносе на следующий день. Судебное заседание по избранию меры пресечения состоится 1 июля.

Напомним, что 18 июня судья Сергей Вовк отложил избрание меры пресечения Петру Порошенко на 1 июля. Он аргументировал это сменой ходатайства прокуратуры об избрании меры в виде личного обязательства, а не ареста. Защита Порошенко выступала против такого решения, призывая вынести решение по сути.

После заседания под Офисом президента собрался митинг в поддержку Петра Порошенко. Его участники требовали "прекратить политические репрессии"

Порошенко подозревается в том, что, будучи президентом Украины, в 2018 году путем издания "явно преступного приказа" склонил председателя Службы внешней разведки Украины Сергея Семочко к превышению им власти и служебных полномочий.

19 июня генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что из-за отсутствия состава преступления были закрыты три уголовных производства относительно пятого президента Украины Петра Порошенко.

Производство, в котором Порошенко является подозреваемым, было открыто по заявлению главы Службы внешней разведки Украины.

29 июня адвокат Порошенко Игорь Головань заявил, что генпрокурор Ирина Венедиктова "задним числом" оформила постановление, которымпоручила другому прокурору вручить подозрение Порошенко.