Государственное бюро расследований сообщило экс-президенту Виктору Януковичу и двоим бывшим министрам обороны Дмитрию Саламатину и Павлу Лебедеву подозрение в государственной измене.

Их действия квалифицированы по ст. 111 УК Украины, сообщили в пресс-службе ГБР.

"Досудебным расследованием установлено, что экс-президент Янукович в соучастии с бывшими министрами обороны с 2012 по 204 год совершили государственную измену. А именно - направленные на подрыв суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности Украины действия, подрыв ее обороноспособности, предоставление России и ее представителям помощи в проведении подрывной деятельности против Украины", - говорится в сообщении.

Сообщается, что подозреваемые в указанные годы умышленно снижали обороноспособность Украины при помощи так называемого реформирования Вооруженных сил, которое заключалось в сокращении, расформировании отдельных воинских объединений, частей и подразделений, смене их места дислокации.

"Такие действия совершались в том числе на территории АР Крым, что в дальнейшем привело к аннексии", - говорится в сообщении.

В случае доказательства вины им грозит лишение воли от 12 до 15 лет.

Напомним, что 18 июня Государственное бюро расследований повторно вызвало бывшего президента Украины Виктора Януковича к следователю. 17 июня ГБР опубликовало повестки о вызове на допрос по этому же уголовному производству бывших министров обороны Павла Лебедева и Дмитрия Саламатина. Обоих вызывали на 19 июня.

24 января 2019 года Оболонский районный суд Киева заочно приговорил экс-президента Виктора Януковича к 13 годам лишения свободы. Он был признан виновным по ч. 1 ст. 111 (госизмена), ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны) Уголовного кодекса. При этом Януковича оправдали по ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 Уголовного кодекса (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее тяжкие последствия).

В феврале 2018 года он давал показания в Оболонском суде по этому делу, но делал это по видеосвязи.

В мае 2020 Печерский райсуд повторно наложил арест на экс-президента Виктора Януковича. Мера пресечения была избрана в деле об организации насильственных преступлений 18-20 февраля 2014 года.