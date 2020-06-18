ГБР опубликовало повестку о вызове Януковича к следователю по делу Заманы

Беглый президент должен был явиться в Госбюро расследований еще 30 апреля.

Государственное бюро расследований повторно вызвало бывшего президента Украины Виктора Януковича к следователю второго отдела Управления по расследованиям уголовных правонарушений, совершенных военными, Береста О.О.

Он вызывается для получения процессуального статуса и проведения следственных действий в уголовном производстве №62019000000000046, сообщили на сайте ГБР. Это производство касается бывшего начальника генштаба ВСУ Владимира Заманы, подозреваемого в государственной измене, пишет "Укринформ".

"В связи с неявкой 30.04.2020 и 13.05.2020, согласно с требованиями ст. 133, 135 УПК Украины, повторно вызывается Виктор Федорович Янукович, 09.07.1950 года рождения, на 11 часов 23 июня", - говорится в повестке.

Напомним, что 17 июня ГБР опубликовало повестки о вызове на допрос по этому же уголовному производству бывших министров обороны Павла Лебедева и Дмитрия Саламатина. Обоих вызвали на 19 июня.

Владимир Замана занимал должность руководителя Генштаба ВСУ с февраля 2012 года по 19 февраля 2014 года.

22 февраля по июнь 2014 он также был уполномоченным Верховной Рады по контролю за деятельностью Минобороны.

25 февраля Главная военная прокуратура сообщила Замане о подозрении в госизмене. По мнению обвинения, экс-начальник Генштаба незаконно сократил 3 тыс. сотрудников военных комиссариатов и отменил учет призывников. Также действия Заманы в 2013 году привели к сокращению 14 тыс. военнослужащих, расформированию 70 военных частей и объединений.

16 мая 2019 Главная военная прокуратура и Служба безопасности Украины завершили следствие по делу Заманы. 24 мая того же года Киевский апелляционный суд сменил ему меру пресечения с содержания под стражей на личное обязательство.

На внеочередных парламентских выборах Замана вошел в первую пятерку партии "Сила и честь".