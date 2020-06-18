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Порошенко прибыл в суд по избранию ему меры пресечения

Поддержать его пришли экс-министр инфраструктуры Омелян и действующие нардепы. 

Фото: Макс Требухов

Пятый президент Украины, народный депутат и соглава фракции "Европейская солидарность" Петр Порошенко прибыл в Печерский райсуд Киева, где ему будут избирать меру пресечения.

Для поддержки Порошенко под стенами суда собрался митинг, участниками которого, среди прочих, являются бывший министр инфраструктуры Владимир Омелян, экс-генпрокурор Юрий Луценко с женой Ириной, коллеги по фракции "ЕС". Трансляцию ведет "Радио свобода"

"Сегодня мы с вами собрались под этим судилищем. Впервые за 28 лет независимости Украины президент Украины идет в суд, где "100%-но их прокуроры" требуют его ареста. Друзья, это мелкая месть мелких закомплексованных людей, никчемная месть никчемных людей, которые не любят Украину. Но мы с вами точно их не боимся, потому что с нами правда", - сказал Порошенко.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Он считает, что нынешняя власть пытается возродить Украину времен Януковича без верховенства права, с преследованиями оппозиции, заигрыванием перед Россией, пытками над патриотами.

Фото: Facebook Ирина Геращенко

Пресс-секретарь Луценко Лариса Сарган на своей странице в Facebook заявила, что распоряжение не пускать людей в зал суда отдал скандальный судья Сергей Вовк. Позднее в зал пропустили супругов Луценко и жену Порошенко - Марину.

Фото: Facebook Ирина Геращенко

Фото: twitter.com/SarganLarysa

Напомним, что 10 июня Офис генерального прокурора сообщил о подозрении народному депутату, бывшему президенту Петру Порошенко. 

Порошенко подозревается в том, что, будучи президентом Украины, в 2018 году путем издания "явно преступного приказа" склонил председателя Службы внешней разведки Украины Сергея Семочко к превышению им власти и служебных полномочий.

Ему вменяют ч.4 ст. 27 ч.4 ст.41 ч.4 ст.426-1 Уголовного кодекса. Санкция этой статьи предусматривает от 7 до 10 лет лишения свободы.

По словам адвоката Порошенко, прокуратура ходатайствует об аресте лидера "Европейской солидарности". Офис генпрокурора заявил, что перенес заседание в связи со смертью отца Петра Порошенко, Алексея, однако адвокаты и сам нардеп ответили, что придут на запланированное заседание. 

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