Суд принял решение о задержании Мангера

Независимый эксперт выяснил, что Мангера можно транспортировать в Киев в присутствии врача.

Печерский районный суд Киева 15 июня своим постановлением разрешил задержать главу Херсонского областного совета Владислава Мангера с целью привода его на заседание.

Об этом сообщил прокурор по делу Андрей Синюк, передает Радио Свобода.

"Независимый эксперт, которого привлекли прокуроры, выяснил, что Мангера можно транспортировать в Киев в присутствии врача. Ведь состояние его здоровья абсолютно позволяет ему путешествовать в столицу", - информирует сообщество "Кто заказал Катю Гандзюк" в фейсбуке.

Ранее 15 июня адвокат Мангера Дмитрий Ильченко сообщил, что сотрудники полиции и прокуратуры приезжали в больницу, где лечится подзащитный, "но получили справку, что его невозможно доставить в суд по состоянию здоровья".

Врачи заверили правоохранителей, что глава Херсонского областного совета сможет прибыть в суд ориентировочно через неделю.

Напомним, досудебное расследование СБУ считает Мангера подозреваемым заказчиком нападения на Гандзюк. По версии следствия, Мангер подозревается в том, что он по предварительному сговору с помощником-консультантом депутата Херсонского облсовета Алексеем Левиным организовал нанесение тяжких телесных повреждений Гандзюк, которые привели к ее смерти.

Суд одобрил принудительный привод Мангера на заседание по избранию меры пресечения по делу Гандзнюк. Заседание запланировали на 15 июня.

Активисты заявили, что Мангер пытается уклониться от суда. Его автомобиль заметили возле Херсонского кардиологического диспансера. Выяснилось, что Мангер не придет на судебное заседание 15 июня из-за "ухудшения состояния здоровья".