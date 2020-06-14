Мангер не придет на суд по делу Гандзюк 15 июня из-за "ухудшения здоровья"

Глава Херсонского облсовета Владислав Мангер, подозреваемый в причастности к убийству Екатерины Гандзюк, не придет на судебное заседание 15 июня из-за "ухудшения состояния здоровья". Об этом изданию УНН сообщил его адвокат Дмитрий Ильченко.

"Сегодня состоялась такая процедура, как вручение постановления о приводе. Сотрудники полиции зачитали Владиславу Мангеру решение, согласно которому он должен появиться в суде завтра. Однако Мангер сообщил, что находится на лечении, после чего сотрудники полиции обратились к врачам, которые предоставили справку о том, что Мангера сейчас нельзя транспортировать в связи с ухудшением его состояния здоровья", - сказал Ильченко.

По его словам, поскольку сейчас невозможно осуществить транспортировку его клиента, был осуществлен соответствующий акт и направлен в Киев.

"Завтра в Киеве Мангера не будет, его доставка в Киев происходить не будет ... Мы предоставили соответствующее заявление в суд о том, что как только врачи позволят ему передвигаться, он сразу сообщит об этом суд и будет готов приехать на любое судебное заседания. Прогноз - врачи говорят, что если не будет новых осложнений, за неделю ситуация должна развязаться. Никто не собирается уклоняться от суда", - сообщил адвокат, не уточнив, чем именно болеет его клиент.

Накануне активисты заявили, что Мангер пытается уклониться от суда. Его автомобиль заметили возле Херсонского кардиологического диспансера. Фото опубликовал паблик "Кто заказал Катю Гандзюк".

Фото: facebook.com/gandziukgate

Напомним, ранее суд одобрил принудительный привод Мангера на заседание по избранию меры пресечения по делу Гандзнюк. Заседание запланировано на 15 июня.

Досудебное расследование СБУ считает Мангера подозреваемым заказчиком нападения на Гандзюк. По версии следствия, Мангер подозревается в том, что он по предварительному сговору с помощником-консультантом депутата Херсонского облсовета Алексеем Левиным организовал нанесение тяжких телесных повреждений Гандзюк, которые привели к ее смерти.