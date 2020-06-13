К даче взятки руководству НАБУ и САП могут быть причастны сотрудники Офиса генпрокурора

Сотрудники Офиса генпрокурора могут быть причастны к даче взятки в $6 млн руководству Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры за закрытие производства против экс-министра экологии Николая Злочевского.

Об этом во время брифинга в субботу сообщили руководитель САП Назар Холодницкий и глава НАБУ Артем Сытник.

"Мы были удивлены, что именно по этому производству в период, когда происходили следственные и процессуальные действия под нашим руководством, в Офисе генпрокурора с флешки одного из работников, который занимает административную должность в Офисе генпрокурора, был онлайн-мониторинг ЕРДР по поводу того, действительно ли это решение не только на бумаге, а отмечено в ЕРДР", - сказал Холодницкий.

По его словам, сейчас работников Офиса генпрокурора проверяют на причастность к преступлению.

"Я надеюсь, что генеральный прокурор, который умеет проводить служебные расследования оперативно, на этот раз не засекретит их, а проведет и служебное расследование по этому позорному факту, и сообщит общество, есть ли состав правонарушения", - высказался глава САП.

Руководитель НАБУ Артем Сытник также рассказал, что дело в отношении экс-министра экологии Злочевского сначала расследовали в ГПУ, а затем оно было передано в НАБУ. Следствие по этому делу было приостановлено, так как происходил розыск подозреваемых.

Суть подозрения, по которому предлагалась неправомерная выгода, заключается в причастности к завладению средствами стабилизационного кредита Нацбанка, который выдавался на "РеалБанк", и легализации этих средств.

Сытник отметил, что, согласно требованиям злоумышленников, производство по Злочевскому должны были закрыть до 14 июня, в день его рождения.

НАБУ и САП использовали для разоблачения задержанных поддельное постановление о прекращении производства, поскольку перед передачей денег они хотели убедиться, что производство закрыто.

Сообщается также, что по этому делу задержаны три человека, в том числе первый заместитель начальника управления Государственной налоговой службы в Киеве. Двое других людей, по данным следствия, являются доверенными лицами Злочевского.

Напомним, 12 июня детективы Национального антикоррупционного бюро задокументировали факт попытки дачи бывшим высокопоставленным чиновником взятки руководству бюро и руководителю САП Назару Холодницкому в размере $ 6 млн. По данным СМИ, взятку давали за закрытие дела относительно "Бурисмы" (Burisma Holdings), экс-министра экологии Николая Злочевского.