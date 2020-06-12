​КСУ приказал переписать статью Уголовного кодекса о "заведомо неправосудных" решениях судей

Конституционный суд Украины решил, что нынешняя формулировка статьи 375 Уголовного кодекса об ответственности судей за "заведомо неправосудные" решения противоречит Конституции.

Об этом говорится на сайте суда.

Суд дал Верховной Раде полгода со дня вынесения этого решения, чтобы изменить нормативное регулирование, установленное этой статьей. По истечении этого срока она утратит силу.

Конституционный Суд установил, что сочетание слов "заведомо неправосудное" в украинском законодательстве было заимствовано из Уголовного кодекса УССР 1960 года.

"Советская юридическая и политическая система допускали использование такой нормы для контроля за судьями и влияния на них... Характерные для советского государства и ее конституции заимствования отражают систему принципов и ценностей, которые противоречат Конституции Украины, ее принципам, в частности верховенства права", - сказано в решении.

Суд указал, что статья 375 УК не устанавливает критериев неправосудного решения и не поясняет сути слов "заведомо неправосудный". Это позволяет неоднозначную трактовку состава преступления по этой статье.

Поэтому КСУ пришел к выводу, что уголовная ответственность за постановление "заведомо неправосудное" судебное решение создает риски и возможности для влияния на судей в результате нечеткости и неоднозначности диспозиции статьи 375 УК. Уголовная статья для судей должна быть сформулирована так, чтобы ни один государственный орган и ни одно должностное лицо не смогла использовать ее как способ влияния на судью и вмешательство в осуществление им правосудия.

Решение Конституционного суда было принято по представлению пророссийских депутатов Верховной Рады из ОПЗЖ.

Решение КСУ обязательно, окончательно и не может быть обжаловано.