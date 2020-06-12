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Зеленский поменял главу Запорожской области

Нового губернатора представил первый замглавы Офиса президента.

Зеленский поменял главу Запорожской области
Боговин (слева) и Трофимов
Фото: 1news.zp.ua

Президент Владимир Зеленский в пятницу назначил Виталия Боговина главой Запорожской областной государственной администрации. Он заменил Виталия Туринка, который был назначен в сентябре 2019 года.

Кадровые указы №220/2020 и №221/2020 обнародованы на сайте президента.

Нового губернатора представил первый заместитель главы Офиса Президента Сергей Трофимов. Вместе с ним приехали вице-премьер-министр, глава Минцифры Михаил Федоров, министр внутренних дел Арсен Аваков, глава СБУ Иван Баканов и генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

Туринок остается в команде Зеленского и перейдет на центральный уровень.

Как сообщает "Первый запорожский", новый глава Запорожской ОГА сообщил, что собирается продолжать реализацию региональных проектов программы "Большое строительство", в первую очередь заняться мостами и восстановить дороги. Также глава ОГА собирается восстановить прошлогодние надходження в бюджет, которые снизились на 50%, за счет инвестиций и возвращения бизнеса в регион. Другие пункты его программы: развитие туризма, поддержка медицинской реформы, региональная цифровизация, борьба с наркотиками, рестарт экономики региона за счет поддержки малого и среднего бизнеса, а также проведения малой приватизации.

Приезд силовиков в область связан с разгулом преступности. "Борьба с преступностью – это один из показателей улучшения качества жизни, которое требуют от нового главы области. Сейчас в некоторых городах Запорожской области обнаглели бандитские группы. Если они думают, что так будет продолжаться, то это не так", - заявил во время представления Боговина министр внутренних дел.

Боговин является совладельцем группы компаний BWK Group. Был кандидатом в народные депутаты на выборах в парламент 2019 года. Выдвигался мажоритарщиком по 78 округу от партии "Слуга народа". 

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