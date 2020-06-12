ПЦУ предостерегла власть от политических преследований оппонентов

Православная церковь Украины предостерегла власть от политических преследований своих оппонентов.

Об этом говорится в заявлении Киевской митрополии ПЦУ в связи с уголовным делом против бывшего президента Петра Порошенко.

"Нас как Церковь заставляет обращать на себя внимание тот факт, что в последнее время настойчиво, особенно в связанных со страной-агрессором средствах массовой информации, проводится мысль, что разные обвинения, выдвигаемые против пятого президента Украины П.Порошенко, имеют какую-то связь с его ролью как главы государства в содействии церковному объединению, образованию Православной церкви Украины и в получении ею томоса от Вселенского патриарха", - сказано в нем.

Церковь считает недопустимой политическую мотивацию в деятельности правоохранительных органов и, в частности, при возбуждении дел против Порошенко.

"В каждом демократическом обществе всегда есть разное отношение к политикам - кто-то их поддерживает, кто-то - нет. Но аксиомой демократии является то, что политические симпатии или антипатии не влияют на правосудие. Отход от этой аксиомы всегда ведет к отходу от демократии", - сказано в заявлении.

ПЦУ также напомнила, что Россия только и ждет внутренних конфликтов и "с радостью" использует их "во вред нашему государству и для достижения своих целей в гибридной войне".

Напомним, Офис генерального прокурора сообщил Порошенко о подозрении по ч.4 ст. 27 ч.4 ст.41 ч.4 ст.426-1 Уголовного кодекса. Санкция этой статьи предусматривает от 7 до 10 лет лишения свободы.

Порошенко подозревается в том, что, будучи президентом Украины, в 2018 году путем издания "явно преступного приказа" склонил председателя Службы внешней разведки Украины к превышению им власти и служебных полномочий, а именно - назначению своим первым заместителем Сергея Семочко.