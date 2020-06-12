Бывший КВНщик, начальник Госуправделами Борзов возглавит Винницкую область

Кабинет министров на заседании в среду согласовал назначение руководителя Госуправления делами Сергея Борзова на должность главы Винницкой ОГА.

Он займет должность нынешнего губернатора Владислава Скальского после подписания указа Владимиром Зеленским.

Борзов с 2014 года работает в руководстве Госуправления делам. С лета 2019 года возглавляет ведомство.

Ранее баллотировался в Винницкий облсовет по спискам партии "Фронт змин".

До начала политической карьеры Борзов был директором команды КВН "Винницкие перцы". В 2011-2012 годах - директор команды КВН "Сборная Украины".

Жена Борзова - дочь руководителя "Лиги Смеха" Наума Барули. 21 июля 2019 года Ирина Борзова была избрана депутатом Верховной Рады по винницкому округу №14.

Напомним, что с осени 2019 года Винницкую область возглавляет бывший вице-мэр Винницы Владислав Скальский.