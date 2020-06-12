Глава Львовской ОГА публично ответил Бужанскому на запрос о дивизии "Галичина"
Глава Львовской ОГА публично ответил Бужанскому на запрос о дивизии "Галичина"
Святослав Вакарчук снова уходит из Верховной Рады
Святослав Вакарчук снова уходит из Верховной Рады
В ДТП погиб полковник Командования Воздушных сил Украины Николай Романов
В ДТП погиб полковник Командования Воздушных сил Украины Николай Романов
«Я не сдамся без боя?»
«Я не сдамся без боя?»
СБУ сообщила Стерненко о подозрении в убийстве (обновлено)
СБУ сообщила Стерненко о подозрении в убийстве (обновлено)
Богдан: Зеленский бросает страну в хаос
Богдан: Зеленский бросает страну в хаос
Степанов возложил ответственность за вероятную вторую волну COVID-19 на украинцев
Степанов возложил ответственность за вероятную вторую волну COVID-19 на украинцев
В Украине зарегистрировали антирекорд заболеваемости COVID-19 - 689 случаев за сутки
В Украине зарегистрировали антирекорд заболеваемости COVID-19 - 689 случаев за сутки
​Степанов объяснил рост заболеваемости COVID-19 игнорированием карантина
​Степанов объяснил рост заболеваемости COVID-19 игнорированием карантина
ГлавнаяПолитика

Бывший КВНщик, начальник Госуправделами Борзов возглавит Винницкую область

Президент готовит смену губернатора. 

Бывший КВНщик, начальник Госуправделами Борзов возглавит Винницкую область
Сергей Борзов
Фото: Газета День

Кабинет министров на заседании в среду согласовал назначение руководителя Госуправления делами Сергея Борзова на должность главы Винницкой ОГА.

Он займет должность нынешнего губернатора Владислава Скальского после подписания указа Владимиром Зеленским.

Борзов с 2014 года работает в руководстве Госуправления делам. С лета 2019 года возглавляет ведомство.

Ранее баллотировался в Винницкий облсовет по спискам партии "Фронт змин".

До начала политической карьеры Борзов был директором команды КВН "Винницкие перцы". В 2011-2012 годах - директор команды КВН "Сборная Украины".

Жена Борзова - дочь руководителя "Лиги Смеха" Наума Барули. 21 июля 2019 года Ирина Борзова была избрана депутатом Верховной Рады по винницкому округу №14.

Напомним, что с осени 2019 года Винницкую область возглавляет бывший вице-мэр Винницы Владислав Скальский.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Источник: "Українські новини"
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также