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Кабмин подписал меморандум с производителями "зеленой" электроэнергии

Тариф на солнечную энергию снизится на 15%, электроэнергию из энергии ветра - на 7,5%.

Кабмин подписал меморандум с производителями "зеленой" электроэнергии
Фото: пресс-служба Кабмина

Кабинет министров в среду, 10 июня, подписал "Меморандум о взаимопонимании по урегулированию проблемных вопросов в сфере возобновляемой энергетики".

Документ подписали премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, и.о. министра энергетики Ольга Буславец, ответственные лица Европейско-украинского энергетического агентства и Украинской ветроэнергетической ассоциации, информирует пресс-служба Кабмина.

Меморандум предусматривает, что производители ВИЭ принимают условия добровольной реструктуризации "зеленых" тарифов, предусматривающий их уменьшение. В частности, для всех объектов электроэнергетики, производящих солнечную энергию предусматривается уменьшение тарифов на 15%, для объектов, производящих электроэнергию из энергии ветра - на 7,5%.

Со своей стороны украинская власть обязуется принимать все меры для обеспечения своевременной текущей оплаты ГП "Гарантированный покупатель" и погашению имеющейся задолженности перед производителям ВИЭ, которые приняли условия реструктуризации.

Также украинская власть обязуется определить и утвердить годовые квоты поддержки "зеленой" энергетики и обеспечивает проведение аукционов по распределению таких квот.

Кроме того, в соответствии с Меморандумом, усиливается ответственность производителей ВИЭ за несбалансированное производство электроэнергии. Также производители ВИЭ принимают условия ограничения сроков ввода в эксплуатацию новых объектов по "зеленому" тарифу. Так, с 1 августа текущего года, новые солнечные электростанции мощностью более 1 МВт смогут быть введены в эксплуатацию с получением государственной поддержки только путем участия в аукционах.

"Мы за то, чтобы строилась зеленая энергетика и со временем такая энергия была больше распространена, как наиболее чистая. Но нам важно, сколько она будет стоить. Если цена электроэнергии, которая будет производиться на новых СЭС, будет определяться уже на аукционе, не будет высокого тарифа", - пояснил глава правительства

Денис Шмыгаль выразил уверенность, что к первым двум ассоциациям "зеленой" энергетики присоединятся и другие инвесторы и производители.

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