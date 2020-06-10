Семья из восьми человек заразилась коронавирусом в Харьковской области
Семья из восьми человек заразилась коронавирусом в Харьковской области
За сутки в Украине подтвердили 394 новых случая заболевания COVID-19
За сутки в Украине подтвердили 394 новых случая заболевания COVID-19
В Болградском районе Одесской области усилили карантин из-за роста заболеваемости коронавирусом
В Болградском районе Одесской области усилили карантин из-за роста заболеваемости коронавирусом
Андрей Шевченко и компания "Эпицентр" заключили Меморандум о сотрудничестве
Андрей Шевченко и компания "Эпицентр" заключили Меморандум о сотрудничестве
Журналисты Казанский и Гармаш будут принимать участие в заседаниях ТКГ по Донбассу (обновлено)
Журналисты Казанский и Гармаш будут принимать участие в заседаниях ТКГ по Донбассу (обновлено)
Порошенко сообщили о подозрении и собираются арестовать (обновлено)
Порошенко сообщили о подозрении и собираются арестовать (обновлено)
В Украине за сутки зафиксировали 525 новых случаев COVID-19
В Украине за сутки зафиксировали 525 новых случаев COVID-19
"Укроборонпром" уволил президента ГП "Антонов" из-за результатов проверки предприятия (обновлено)
"Укроборонпром" уволил президента ГП "Антонов" из-за результатов проверки предприятия (обновлено)
Умершего от COVID-19 волонтера Виталия Панича обокрали в больнице
Умершего от COVID-19 волонтера Виталия Панича обокрали в больнице
ГлавнаяЭкономикаБизнес

Регулятор упростил процедуру смены поставщика газа для населения

Потребители газа смогут выбирать компанию для обслуживания.

Регулятор упростил процедуру смены поставщика газа для населения
Фото: kp.by

Национальная комиссия госрегулирования энергетики и коммунальных услуг упростила процедуру перехода к другому поставщику газа для населения. Об этом сообщила пресс-служба "Нафтогаза".

"Регулятор рынка НКРЭКУ упростил правила перехода к другому поставщику газа, и теперь украинцы наконец смогут свободно выбирать поставщика, базируя свой выбор на лучшем сервисе, условиях оплаты или обслуживания", - сообщила компания.

Новые правила, как ожидается, начнут действовать с 1 июля, когда должен заработать рынок газа для населения.

Для перехода на нового поставщика нужно будет отправить заявление-присоединение и документы, идентифицирующие личность, в желаемую компанию.

Второе условие - это запуск работы "поставщика последней надежды" для населения, которого должно выбрать профильное министерство.

Напомним, что в рамках обязательств перед МВФ, Украина взяла на себя обязательства полностью либерализировать рынок поставок газа бытовым потребителям и обеспечить условия для конкуренции в этом сегменте с 1 мая 2020 года.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также