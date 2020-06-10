Регулятор упростил процедуру смены поставщика газа для населения

Национальная комиссия госрегулирования энергетики и коммунальных услуг упростила процедуру перехода к другому поставщику газа для населения. Об этом сообщила пресс-служба "Нафтогаза".

"Регулятор рынка НКРЭКУ упростил правила перехода к другому поставщику газа, и теперь украинцы наконец смогут свободно выбирать поставщика, базируя свой выбор на лучшем сервисе, условиях оплаты или обслуживания", - сообщила компания.

Новые правила, как ожидается, начнут действовать с 1 июля, когда должен заработать рынок газа для населения.

Для перехода на нового поставщика нужно будет отправить заявление-присоединение и документы, идентифицирующие личность, в желаемую компанию.

Второе условие - это запуск работы "поставщика последней надежды" для населения, которого должно выбрать профильное министерство.

Напомним, что в рамках обязательств перед МВФ, Украина взяла на себя обязательства полностью либерализировать рынок поставок газа бытовым потребителям и обеспечить условия для конкуренции в этом сегменте с 1 мая 2020 года.