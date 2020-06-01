Илон Маск покорил космос. Запуск частной ракеты, который изменит мир (Обновлено)
Илон Маск покорил космос. Запуск частной ракеты, который изменит мир (Обновлено)
Возле границы с Польшей задержали сборщиков "дани" с перевозчиков
Возле границы с Польшей задержали сборщиков "дани" с перевозчиков
В Киеве снова перекрыли мост Метро из-за сообщения о минировании
В Киеве снова перекрыли мост Метро из-за сообщения о минировании
Китай изменил версию происхождения коронавируса
Китай изменил версию происхождения коронавируса
SpaceX со второй попытки отправила астронавтов в космос на Сrew Dragon (прямая трансляция)
SpaceX со второй попытки отправила астронавтов в космос на Сrew Dragon (прямая трансляция)
Массовые протесты в США. Смерть афроамериканца в Миннеаполисе, сожжённый полицейский участок, война Трампа и Twitter
Массовые протесты в США. Смерть афроамериканца в Миннеаполисе, сожжённый полицейский участок, война Трампа и Twitter
Корабль Маска для полетов на Луну и Марс взорвался при испытаниях двигателя
Корабль Маска для полетов на Луну и Марс взорвался при испытаниях двигателя
​В Вараше на полицейских спустили собаку бойцовской породы
​В Вараше на полицейских спустили собаку бойцовской породы
В Украине обнаружили еще 468 инфицированных коронавирусом
В Украине обнаружили еще 468 инфицированных коронавирусом
ГлавнаяЭкономикаГосударство

​Минэнерго рассматривает вопрос повышения норм потребления газа без счетчика

Инициатива предусматривает рост нормы в 2-3 раза в зависимости от категории.

​Минэнерго рассматривает вопрос повышения норм потребления газа без счетчика
Фото: www.11channel.dp.ua

Министерство энергетики рассматривает возможность повышения норм потребления газа без счетчика, сообщил советник и.о. министра Александр Трохимец.

"Вопрос норм потребления действительно обсуждается в стенах министерства, но решения о повышении на сегодня нет", - написал он в фейсбуке.

По данным агентства "Украинские новости", в Минэнерго подготовили проект постановления, который предлагает увеличить нормы потребления газа почти в 2-3 раза в зависимости от категории потребителей.

Если действующая норма потребления газа для домохозяйств, где газ используется лишь в газовых плитах (при наличии централизованной поставки горячей воды) составляет 3,28 кубометра на человека, то новая норма на неотопительный период составит  5,2 кубометра, а на отопительный – 7,6 кубометров. 

Если централизованная поставка горячей воды отсутствует, то норма с 5,39 кубометров увеличится в неотопительный период до 7,1 кубометров, в отопительный – до 12 кубометров.

Если в домохозяйстве кроме плиты есть и газовый водонагреватель, то с 10,49 кубометров норма повышается в неотопительный период до 16,3 кубометров, в отопительный – до 27 кубометров.

В аналитическом заключении, подписанном и.о.министра энергетики Ольгой Буславец, говорится, что из-за отсутствия 100% коммерческого учета газа и занижения норм его потребления, то есть из-за того, что не у всех бытовых потребителей есть счетчики, ежегодно эти  потребители не оплачивают 383 млн кубометров газа на 2,681 млрд гривен. 

В документе приводятся данные о том, что в 3,3 млн, или 24,9% квартир (домохозяйств) счетчиков газа нет. Из 9,83 млн, или 75,1% квартир (домохозяйств), которые оснащены такими приборами, срок их эксплуатации превысил допустимые 20 лет в 1,8 млн (18,3%).

Проект постановления был выставлен на сайте Минэнерго для обсуждения, однако потом документ был снят.

Напомним, что низкие газовые нормы в предыдущие годы несколько раз обжаловались облгазами. Правительство Владимира Гройсмана боролось с ними тем, что в ответ на каждый судебный запрет снижало норму на 0,01 кубометра.

Поэтому сейчас она составляет 3,28 кубометра на человека, а не 3,3 кубометра.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также