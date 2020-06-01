Государственный Энергоатом недополучает более $1 млн в день, деньги перетекают к частным энергокомпаниям, – нардеп

На сегодняшний день из 15 атомных энергоблоков в Украине работает 10, из которых 5 – с ограничениями.

На заседании Согласительного совета Верховной Рады Украины 1 июня народный депутат Сергей Нагорняк внес предложение вызвать в парламент для отчета вр.и.о. министра энергетики Ольгу Буславец. Нардеп сообщил, что во время майских визитов на Запорожскую и Ровенскую АЭС сотрудники станций интересовались, почему на украинском энергорынке доля дешевой государственной атомной электроэнергии уменьшается, а более дорогой и неэкологичной тепловой генерации – увеличивается.

«На сегодняшний день из 15 атомных энергоблоков в Украине работает 10, из которых 5 – с ограничениями, - сообщил Сергей Нагорняк. – За сутки НАЭК Энергоатом недопроизводит 68 миллионов кв/ч электроэнергии. То есть, более одного миллиона долларов недополучает государственная компания. Эти деньги перетекают в руки частных тепловых энергокомпаний».

Сергей Нагорняк предложил, чтобы парламент заслушал пояснения Ольги Буславец о том, почему прогнозный энергобаланс создан несправедливым по отношению к государственной компании, в пользу частных. В проекте решения Верховной Рады по итогам вр.и.о. министра нардеп предложил поручить Минэнерго немедленно пересмотреть энергобаланс в пользу государственной атомной генерации.

Кроме того, предметом отчета вр.и.о. министра энергетики могу стать переговоры правительства с инвесторами солнечной и ветровой генерации о снижении тарифа.

«На сегодняшний день вопрос с солнечной и ветровой генерацией не урегулирован, а это самая дорогая генерация, которая у нас есть. Вопрос не решается не первый месяц. А мы слышим только обещания», - заявил народный депутат Сергей Нагорняк.