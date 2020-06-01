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"Киевпастранс" отложил запуск городской электрички минимум на неделю

Поезда не успели вовремя отремонтировать.

"Киевпастранс" отложил запуск городской электрички минимум на неделю
Фото: NewsOne

Коммунальное предприятие "Киевпастранс" отложило запуск городской электрички минимум на неделю, потому что поезда не успели отремонтировать.

Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

"В связи с приостановкой работы моторвагонного депо «Фастов-1» АО «Укрзализныця» на время проведения противоэпидемических мероприятий работники предприятия не успели выполнить ремонтные работы электропоездов городской электрички. Согласно информации, предоставленной производственным подразделением моторвагонного депо «Фастов-1», окончание ремонта электропоездов ориентировочно ожидается 7 июня. О дате возобновления движения будет сообщено дополнительно", - говорится на сайте предприятия.

С 1 июня в Украине разрешили возобновить железнодорожные перевозки после карантина.

Напомним, что городская электричка была создана в 2011 году. Под нее на баланс "Киевпастранса" передали 10 электропоездов.

В 2019 году "Укрзализныця" предложила вернуть городскую электричку Киева на свой баланс и интегрировать ее в систему пригородных перевозок Kyiv City Express.

Компания планирует провести полное обновление железнодорожного пригородного сообщения с Киевом и создать качественное пригородное ж/д сообщение киевского региона со столицей. Городская электричка должна стать его частью.

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