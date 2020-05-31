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Минздрав: пять областей и Киев не готовы к ослаблению карантина

Они не соответствует одному из трех показателей.

Минздрав: пять областей и Киев не готовы к ослаблению карантина
Фото: EPA/UPG

По состоянию на 31 мая Киев и пять областей не отвечают необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мероприятий. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

К смягчению карантина не готовы Волынская, Донецкая, Львовская, Ровенская и Черновицкая области, а также город Киев. 

В столице наблюдается незначительное превышение критерия зафиксированных случаев заболевания на 100 тыс. населения за последние 7 дней (инцидентности) - 12,2 при разрешенной норме 12.

Каждая из областей не соответствует одному из трех показателей - общее количество новых случаев COVID-19 за последние 7 дней на 100 тыс. населения, загруженность кроватных мест в медучреждениях и охват населения ПЦР-тестированием на коронавирус.

Напомним, в Украине коронавирусом заразились 23 672 человек, 468 - за последние сутки. Больше всего новых случаев подтвердили в Киеве, Львовской и Черновицкой областях.

С 22 мая в Украине начала действовать адаптивная модель карантина. Противоэпидемические меры можно ослаблять только в регионах с благоприятной эпидемической ситуацией.

Ранее экс-замминистра здравоохранения Павел Ковтонюк раскритиковал подход Минздрава к определению регионов, где можно смягчать ограничительные меры.

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