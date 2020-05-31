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В Винницкой области запретили возобновление пассажирских перевозок с 1 июня

В области опасаются увеличения заболеваемости во время поминальных дней после Троицы.

В Винницкой области запретили возобновление пассажирских перевозок с 1 июня
Фото: Lb.ua

Комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в Винницкой области запретила перевозить пассажиров железнодорожным транспортом и межобластными автобусами с 1 июня, как это было предусмотрено очередным этапом ослабления карантина.

Об этом говорится в протоколе №34 Винницкой ОГА, передает местное издание Vlasno.

Поезда на станции Казатин, Калиновка, Винница, Жмеринка и других, находящихся на территории области, останавливаться не будут, указано в документе.

"Учитывая то, что в ближайшее время состоятся поминальные дни (праздник Троицы - 7 июня) открытие транспортного сообщения может привести к увеличению количества приезжих из других областей и ухудшению эпидситуации", - сообщили в Департаменте здравоохранения Винницкой ОГА.

Отмечается, что расширение сообщения с другими регионами, особенно с теми, у которых заболеваемость значительно выше, чем на территории области, может привести к увеличению количества новых случаев на 40-60%. А это в свою очередь превысит уровень заболеваемости, при котором разрешено ослабить карантинные мероприятия.

Восстановление пассажирских перевозок в области комиссия рассмотрит 15 июня.

Отметим, по данным Минздрава на 31 мая, Винницкая область входит в перечень регионов, в которых можно смягчать карантин.

Напомним, Кабмин с 18 марта остановил все междугородние пассажирские перевозки в связи с распространением коронавируса. С 22 мая в Украине начал действовать адаптивный карантин. В регионах с благоприятной эпидемической ситуацией позволили ослабить противоэпидемические меры. 

С 1 июня, в частности, разрешается перевозка пассажиров железнодорожным транспортом во всех видах внутреннего сообщения и межобластные пассажирские перевозки автомобильным транспортом.

В связи с чем "Укрзализныця" открыла продажу билетов на 35 поездов дальнего следования. Движение возобновят более 200 электричек в 10 областях.

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