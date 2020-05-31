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На Донбассе оккупанты устроили восемь обстрелов

Украинские военные не пострадали.

На Донбассе оккупанты устроили восемь обстрелов
Фото: EPA/UPG

В субботу, 30 мая, в зоне боевых действий на Донбассе оккупанты восемь раз нарушили режим прекращения огня. Об этом говорится в утренней сводке штаба ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" неподалеку Авдеевки противник задействовал минометы калибра 82 мм, вооружение БМП, гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" на подступах к Орехово оккупанты применили целый спектр пехотного вооружения. В частности, по нашим позициям противник дважды вел огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Кроме того, российские наемники два раза обстреливали украинских воинов у Хутора Вольный. Сначала агрессор использовал противотанковые и автоматические гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, а затем выпустил 7 мин калибра 82 мм.

Сообщается, что подразделения Объединенных сил безотлагательно реагировали на вражеские вооруженные провокации и прицельным огнем по позициям противника заставляли его отказаться от продолжения обстрелов.

По данным разведки, 30 мая наши бойцы ранили двух оккупантов.

Потерь среди украинских защитников результате вражеских обстрелов не было.

Напомним, 29 мая вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

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