В воскресенье в Киеве до +18 градусов

По всей территории Украины, кроме юга, прогнозируют сильные дожди.

31 мая в Киеве облачно с прояснениями, ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +10…+12 градусов, днем +16…+18 градусов.Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины облачно, значительные длительные дожди, ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +7…+13 градусов, днем +12…+19 градусов.

В Карпатах ночью сильные дожди, днем значительные дожди, температура в течение суток +2…+7 градусов.

В Моршине значительные дожди, температура ночью +9…+11 градусов, днем +13…+15 градусов.

В Трускавце значительные дожди, температура ночью +9…+11 градусов, днем +13…+15 градусов.

В Сваляве значительные дожди, температура ночью +10…+12 градусов, днем +14…+16 градусов.

На севере Украины облачная погода с прояснениями, небольшой дождь, местами грозы, ночью и утром местами туман, ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +8…+13 градусов, днем +14…+20 градусов.

В центре Украины облачная погода с прояснениями, небольшой дождь местами гроза, ночью и утром местами туман, ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +7…+13 градусов, днем +15…+22 градуса.

На востоке Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем небольшой дождь, местами гроза, ночью и утром местами туман, ветер юго-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +8…+13 градусов, днем +19…+24 градуса.

На юге Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем небольшой дождь, местами гроза, ночью и утром местами туман, ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +8…+14 градусов, днем +19…+24 градуса.

В Крыму переменная облачность, ночью без осадков, днем небольшой дождь, местами гроза, ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +8…+13 градусов, днем +19…+24 градуса.

В Ялте без осадков. Температура ночью +10…+12 градусов, днем +19…+21 градус.

30 мая в 9:00 температура воды на побережье Черного и Азовского морей составляла 14-18 градусов, в Днепре возле Киева 14 градусов.