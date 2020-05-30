В воскресенье в Киеве до +18 градусов

31 мая в Киеве облачно с прояснениями, ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +10…+12 градусов, днем +16…+18 градусов.Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.
На западе Украины облачно, значительные длительные дожди, ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +7…+13 градусов, днем +12…+19 градусов.
В Карпатах ночью сильные дожди, днем значительные дожди, температура в течение суток +2…+7 градусов.
В Моршине значительные дожди, температура ночью +9…+11 градусов, днем +13…+15 градусов.
В Трускавце значительные дожди, температура ночью +9…+11 градусов, днем +13…+15 градусов.
В Сваляве значительные дожди, температура ночью +10…+12 градусов, днем +14…+16 градусов.
На севере Украины облачная погода с прояснениями, небольшой дождь, местами грозы, ночью и утром местами туман, ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +8…+13 градусов, днем +14…+20 градусов.
В центре Украины облачная погода с прояснениями, небольшой дождь местами гроза, ночью и утром местами туман, ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +7…+13 градусов, днем +15…+22 градуса.
На востоке Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем небольшой дождь, местами гроза, ночью и утром местами туман, ветер юго-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +8…+13 градусов, днем +19…+24 градуса.
На юге Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем небольшой дождь, местами гроза, ночью и утром местами туман, ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +8…+14 градусов, днем +19…+24 градуса.
В Крыму переменная облачность, ночью без осадков, днем небольшой дождь, местами гроза, ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +8…+13 градусов, днем +19…+24 градуса.
В Ялте без осадков. Температура ночью +10…+12 градусов, днем +19…+21 градус.
30 мая в 9:00 температура воды на побережье Черного и Азовского морей составляла 14-18 градусов, в Днепре возле Киева 14 градусов.