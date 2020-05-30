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Украинцев предупредили о сильных дождях в ближайшие два дня

Ухудшение погоды прогнозируют по всей территории страны, кроме юга.

Украинцев предупредили о сильных дождях в ближайшие два дня
Архивное фото
Фото: Инна Холодова/facebook

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям предупредили о сильных дождях в Украине 30 и 31 мая. Об этом говорится на сайте ведомства.

Ухудшение погоды прогнозируют по всей территории страны, кроме юга.

"Днем 30 мая значительные дожди пройдут в северных и западных районах Киевской области, а также в северных, Волынской и Ровенской областях. Ночью 30 мая - в восточных, 31 мая - в западных областях", - говорится в сообщении.

Напомним, в Гидрометцентре сообщили, что дожди прекратили засуху в Украине.

Ранее из-за сильного ливня затопило улицы Одессы и Черновцов.

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