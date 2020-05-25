В харьковской больнице зафиксировали вспышку коронавируса среди медиков
В харьковской больнице зафиксировали вспышку коронавируса среди медиков
Экс-замминистра здравоохранения объяснил, почему ослаблять карантин в Киеве все-таки нельзя
Экс-замминистра здравоохранения объяснил, почему ослаблять карантин в Киеве все-таки нельзя
Коронавирус в Украине подтвердили еще у 406 человек
Коронавирус в Украине подтвердили еще у 406 человек
Решение об открытии метро в Киеве будут принимать 25 мая, - Ляшко
Решение об открытии метро в Киеве будут принимать 25 мая, - Ляшко
Нардепа Давиденко нашли застреленным (обновлено)
Нардепа Давиденко нашли застреленным (обновлено)
В Украине подтвердили еще 259 случаев заболевания COVID-19
В Украине подтвердили еще 259 случаев заболевания COVID-19
Киевское метро возобновило перевозку пассажиров
Киевское метро возобновило перевозку пассажиров
Ожидаемого спада эпидемии в Украине нет, - Степанов
Ожидаемого спада эпидемии в Украине нет, - Степанов
Препарат от малярии гидроксихлорохин увеличивает смертность пациентов COVID-19
Препарат от малярии гидроксихлорохин увеличивает смертность пациентов COVID-19
ГлавнаяОбществоЖизнь

В КГГА предупредили об усилении дождя в столице

До 21:00 понедельника дождь в Киеве достигнет критерия "значительный".

В КГГА предупредили об усилении дождя в столице
Фото: EPA/UPG

До 21:00 понедельника, 25 мая, дождь в Киеве достигнет критерия "значительный" (I уровень опасности, желтый).

Об этом сообщается на сайте Киевской городской государственной администрации.

Отмечается, что в коммунальном предприятии готовы ликвидировать последствия непогоды. Для этого задействованы 72 единицы спецтранспорта и спецсредств, в том числе, мотопомпы, гидромонитора, насосные станции.

"В случае выявления мест подтоплений в КГГА призвали обращаться в круглосуточную диспетчерскую "Киевавтодора", - добавили в КГГА.

Напомним, ранее в Киеве сообщалось о выпадении месячной нормы осадков в ночь на 7 мая.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также