В КГГА предупредили об усилении дождя в столице

До 21:00 понедельника, 25 мая, дождь в Киеве достигнет критерия "значительный" (I уровень опасности, желтый).
Об этом сообщается на сайте Киевской городской государственной администрации.
Отмечается, что в коммунальном предприятии готовы ликвидировать последствия непогоды. Для этого задействованы 72 единицы спецтранспорта и спецсредств, в том числе, мотопомпы, гидромонитора, насосные станции.
"В случае выявления мест подтоплений в КГГА призвали обращаться в круглосуточную диспетчерскую "Киевавтодора", - добавили в КГГА.
Напомним, ранее в Киеве сообщалось о выпадении месячной нормы осадков в ночь на 7 мая.