В КГГА предупредили об усилении дождя в столице

До 21:00 понедельника дождь в Киеве достигнет критерия "значительный".

До 21:00 понедельника, 25 мая, дождь в Киеве достигнет критерия "значительный" (I уровень опасности, желтый).

Об этом сообщается на сайте Киевской городской государственной администрации.

Отмечается, что в коммунальном предприятии готовы ликвидировать последствия непогоды. Для этого задействованы 72 единицы спецтранспорта и спецсредств, в том числе, мотопомпы, гидромонитора, насосные станции.

"В случае выявления мест подтоплений в КГГА призвали обращаться в круглосуточную диспетчерскую "Киевавтодора", - добавили в КГГА.

Напомним, ранее в Киеве сообщалось о выпадении месячной нормы осадков в ночь на 7 мая.