В Виннице в результате ножевого ранения погиб военнослужащий Национальной гвардии.

Об этом сообщается на сайте полиции Винницкой области.

Отмечается, что 24 мая в реанимационное отделение больницы с проникающим ранением брюшной полости был госпитализирован 28-летний житель Винницы, военнослужащийвоинской части №3008. Во время оказания медпомощи в больнице мужчина скончался.

"Он был обнаружен на улице около двух часов доставлен в реанимацию. Медики диагностировали у него проникающее ножевое ранение брюшной полости. Во время оказания медицинской помощи пострадавший скончался", - говорится в сообщении.

Полицейские устанавливают и допрашивают лиц, с которыми общался накануне погибший. Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 121 УК (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего). За такое преступление предусмотрено до 10 лет лишения свободы.

В воинской части уточнили, что погибший - старший солдат Андрей Карась. Он проходил службу в воинской части с 2016 года в должности водителя. "Неоднократно выполнял служебно-боевые задачи в зоне проведения АТО/ООС. За время прохождения военной службы нацгвардиець зарекомендовал себя с положительной стороны", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/40polkNGU

Напомним, в ночь на 22 мая в селе Новоселица Житомирской области мужчина из ружья застрелил семерых человек, среди которых - бывшие участники Операции объединенных сил, военнослужащие Нацгвардии и волонтеры.