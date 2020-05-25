Прокат авто в Киеве: какие условия предлагают проверенные сервисы

Если вы еще не нашли «свою» прокатную компанию, внимательно изучите условия, которые выдвигают к кандидатам киевские фирмы. Прокат авто в Киеве может оказаться более выгодной услугой, чем вы ожидали! В то же время имеются и «подводные камни», о которых вы просто обязаны знать, чтобы комфортно чувствовать себя в арендованной машине на улицах столицы.

Ограничения: километраж и возраст

Большинство сервисов выдвигают ограничение на дневной пробег. Чаще всего они позволяют проехать около 250-300 км в день. Этого достаточно для того, чтобы целый день комфортно колесить по Киеву. Пользователь сможет снять ограничение за дополнительную плату.

Многие фирмы также выставляют возрастной ценз. Если вам еще нет 21 года, арендовать собственный транспорт не получится. Большинство сервисов также предъявляют требования к водительскому стажу – минимум два года.

Какие документы нужны для оформления проката авто? Паспорт, идентификационный код и водительские права – вот и все, что от вас потребуют при подписании договора.

Прокат авто в Киеве – по предварительной брони

Микроавтобусы, внедорожники, легковушки, кабриолеты и даже лимузины – вы можете выбрать авто любого класса. Только не забудьте забронировать его заранее! В противном случае в самый ответственный момент, когда уже нужно выезжать, может оказаться, что выбранный транспорт уже «перехватили» другие заказчики.

В «Luxservis», например, забронировать нужный транспорт можно как онлайн, так и по телефону. Времени занимает немного, зато вы будете уверены в том, что заберете именно ту модель, которая приглянулась.

Залог – оставлять или нет?

Это небольшая сумма, которую прокат «резервирует» на вашем счету при заключении договора. Деньги могут удержать в случае нарушения указанных в документе условий. Впрочем, если клиент попадет в аварию и докажет свою невиновность, ему придется попрощаться с суммой залога, но остальные убытки по ремонту покроет страховая.

Фирмы, которые не берут финансовую гарантию, часто «накручивают» цену услуг. Если вы ищете прокат авто в Киеве дешево и решили взять машину без внесения «резерва», проверьте, какова стоимость аналогичного предложения от других сервисов.

Менеджеры всегда «на связи»

У вас должна быть возможность связаться с менеджером проката в любой момент и любым удобным для себя способом:

● по телефону;

● скайпу;

● электронной почте.

Если фирма не предоставляет эту услугу, это свидетельствует о низком уровне сервиса.

Получилось вернуть машину раньше оговоренного срока? В таком случае хорошая прокатная компания вернет средства за неиспользованный период. Некоторые сервисы обязуются предоставить аналогичную модель на замену, если ваше транспортное средство сломается в пути.

«Luxservis» предоставляет авто на выгодных условиях. Специалисты сервиса заменят машину, если она сломается, вернут деньги в случае досрочного окончания аренды и помогут подобрать транспортное средство на любой бюджет! Передвигайтесь по Киеву с комфортом на арендованной машине – это намного выгоднее и удобнее, чем такси, метро и автобусы.