Курсы Interaction Design для начинающих в IT-индустрии от компании DAN.IT

Новая программа, от центра подготовки IT специалистов DAN.IT education, позволяет пройти путь от первых набросков идеи на бумаге до создания визуально привлекательных и удобных в использовании полноценных приложений и сайтов. Курсы дизайна – это эффективный способ стать полноправным членом перспективного IT-сообщества, даже с минимальными знаниями в этой области. Кроме того, обучающая программа будет полезна и тем, кто уже знаком с веб дизайном, но стремится существенно расширить диапазон своих возможностей.

Особенности программы

В процессе обучения, желающим освоить веб дизайн, предстоит работа над четырьмя реальными проектами, для настоящих заказчиков, с применением разных платформ и инструментов. Полученные результаты могут стать полезным составляющим портфолио студента, которое сможет помочь с трудоустройством в IT-отрасли.

В процессе обучения студентов ожидает:

- не только сухая теория, но и практическая работа над «живыми» проектами;

- работа с различными инструментами дизайнера, от Photoshop до Figma;

- разработка дизайн-решений админ-панелей, ледингов и мобильных приложений;

- обучение бизнес-планированию и общению с заказчиками;

- обучение построению композиции, выбору цветовой гаммы и использованию различных нюансов, способствующих позитивному восприятию веб-страниц;

- овладение навыками проведения презентации и продажи собственного продукта.

Преимущества программы

Веб дизайн курсы, от центра подготовки специалистов IT-отрасли DAN.IT education, разработаны израильскими и отечественными специалистами IT-индустрии, по методологии TELEM, и с учетом особенностей IT-отрасли Украины. Это весьма существенно способствует эффективности обучения. При этом, с учетом изменений на рынке, программа может корректироваться наблюдательным советом, в состав которого входят представители ведущих IT-компаний, что позволяет ей оставаться всегда актуальной и весьма эффективной.

Программа обучения UI UX предполагает постоянное общение с ведущими специалистами отрасли и представителями IT-компаний, во время презентаций студентами своих достижений. Результатом этого, не редко, становятся предложения, с реальными перспективами продолжить свою карьеру в стремительно развивающейся отрасли.