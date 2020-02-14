Как отлынивают от работы студии дизайна Киева. Кто виноват и что делать

Сегодня многие господа оформители решили, что они уже знают обо всём на свете и не должны особо напрягаться по поводу материализации всех желаний заказчика. Конечно, все задумки и запросы владельца квартиры или дома воплотить на бумаге, а затем и в реальности, удаётся далеко не всегда. Тем не менее, в этой области существуют свои каноны, на которых выстраивается персональный подход к разработке дизайн-проекта.

И если полностью игнорировать эти правила, то в конечном итоге рекламное словосочетание «идеальный комфорт» превращается в пустой звук.

Действительно, основная трудность заключается в том, что клиент зачастую сам не знает, что именно он хочет. В этом случае добросовестное агентство дизайна интерьера одновременно с традиционным интервью-консультацией проводит анкетирование владельца помещения и его семьи, в процессе которого и выясняются определённые предпочтения и пожелания. «Зазнавшиеся» дизайнеры или просто лентяи, подвизавшиеся в этой сложной творческой профессии, вообще не затрудняют себя подобными мероприятиями. Они просто навязывают несведущему заказчику своё видение стиля и планировки, способное существенно упростить процесс создания проектной документации.

Почему всё чаще мы встречаем в своём городе стандартные интерьеры

В настоящий момент многие дизайн студии Киева перешли на «поточное обслуживание» владельцев новообразованной жилой недвижимости, игнорируя необходимость использования индивидуальных, адаптированных под особенности помещения решения. Известный в столице архитектор среды Тарас Белик в каждом своём видео материале о дизайнерском капремонте подчёркивает важность таких решений, которые, по его мнению, являются основной ценностью проделываемой работы.

В результате лени и недобросовестности некоторых исполнителей построенные жилые комплексы наводняются типичными обстановками, выполненными в одном и том же стиле с несущественными различиями. Такая ситуация может со временем привести всех нас к комическому сюжету фильма «Ирония судьбы или с лёгким паром», герои которого путались в одинаковых домах и квартирах, расположенных в разных городах.

Разработка дизайн проекта «под копирку» - это весьма нежелательное явление, которое наносит урон, как заказчикам, так и дизайнерам, не желающим развиваться в собственной профессии. Конечно, дизайнер может иметь определённые пристрастия в стиле, способные служить гибким ориентиром в работе. Однако на первом месте всегда должен красоваться персональный список предпочтений заказчика и его семьи.

Только так создаётся пресловутый образцовый комфорт, за которым стоит кропотливая работа талантливых неравнодушных к своей репутации специалистов.