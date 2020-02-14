"Заместительнице министра" сельского хозяйства "ЛНР" заочно сообщили о подозрении

Она сотрудничает с оккупационной администрацией с 2016 года.

Сотруднице так называемого совета министров "ЛНР" сообщили о подозрении в посягательстве на территориальную целостность Украины (ч.2 ст. 110 УК Украины).

Ее объявили в розыск, сообщили в пресс-службе прокуратуры Луганской области.

"По данным следствия, жительница Луганска с января 2016 года и до сих пор занимает должность так называемого заместителя министра сельского хозяйства оккупационной администрации России. В составе псевдоминистерства она обеспечивает работу незаконно созданного органа, реализацию политики в сфере сельского хозяйства, принятия юридически никчемных нормативно-правовых актов, таким образом содействуя преступном плану организаторов изменить государственные границы Украины", – сообщили в прокуратуре.

Северодонецкий городской суд удовлетворил ходатайство прокуратуры о задержании ее с целью приведения в суд для избрания меры пресечения. Продолжается досудебное расследование.

Напомним, в конце января СБУ сдался "министр угольной промышленности" террористической "ДНР" Игорь Ивакин. После отстранения от этой должности, злоумышленник начал в "ДНР" собственный бизнес, пытался дистанцироваться от работы в "правительстве" и размышлял над возвращением на подконтрольную украинской власти территорию.

Благодаря разработанной спецоперации СБУ мужчина вернулся в мирные районы Украины. Мужчина предоставил подробные показания о конкретных фактах причастности РФ к процессу оккупации.