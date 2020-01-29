Бывший "министр" боевиков "ДНР" сдался СБУ

Он предоставил подробные показания о конкретных фактах причастности РФ к процессу оккупации.

В ходе спецоперации СБУ вывела на подконтрольную украинской власти территорию бывшего "министра угольной промышленности" террористической организации "ДНР" Игоря Ивакина. Об этом сообщил пресс-центр СБУ.

Установлено, что раньше мужчина регулярно посещал заседания "правительства ДНР" и принимал активное участие в формировании внутренней политики "профильного министерства".

В частности, он осуществлял регулирование деятельности предприятий угольно-добывающей промышленности и распределение энергетических ресурсов на временно оккупированных территориях Донецкой области.

После отстранения от этой должности, злоумышленник начал в "ДНР" собственный бизнес, пытался дистанцироваться от работы в "правительстве" и размышлял над возвращением на подконтрольную украинской власти территорию.

Благодаря разработанной спецоперации СБУ мужчина вернулся в мирные районы Украины.

Сразу после этого он официально оформил соответствующее заявление СБУ, в котором сообщил о своем участии в незаконных "органах власти" оккупантов. Мужчина также предоставил подробные показания о конкретных фактах непосредственной причастности РФ к процессу оккупации отдельных районов Донецкой области.

Мужчина также подтвердил причастность госслужащих РФ, которые находятся на оккупированных территориях Донецкой области в роли "советников", для организации схем по хищению бюджетных средств РФ, выделенных для функционирования объектов угольно-промышленного комплекса лжереспублики.

На видео, опубликованном СБУ, фигурант рассказал, что был назначен "министром" в "правительстве" Александра Бородая. Гражданин РФ Бородай возглавлял "ДНР" в 2014 году, в то время "министром угольной промышленности" был Игорь Ивакин.

Уголовное производство начато по ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы) УК Украины, проводятся следственные действия. Также проводится проверка возможной причастности фигуранта к совершению преступлений во время пребывания на "руководящих должностях ДНР".

Напомним, раннее в Донецкой области задержали двух жительниц Лимана, которые сливали информацию террористам "ДНР". Женщины прошли инструктаж в Донецке, который посещали якобы по личным делам, где кураторы отрабатывали им каналы связи, задачи, согласовывали условный "сленг" для передачи боевикам данных.