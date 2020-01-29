"Я буду делать то, что делаю - в пользу Украины, и говорить то, что думаю".

Украинский режиссер, бывший политзаключенный кремля Олег Сенцов, не собирается идти в политику и создавать свою партию.

Об этом он сообщил в фейсбуке.

"Я считаю, что не надо оправдываться, когда считаешь себя правым. Я никогда этого не делал и не собираюсь этим заниматься. И когда информационные свалки пытаются бросать в тебя грязью и кричать, что ты продался Ахметову/Пинчуку/Соросу/Путину/масонам и мормонам - это говорит лишь о том, что ты на правильном пути и кому-то начал мешать. Я не собираюсь идти в политику или создавать какую-то партию. Я буду делать то, что делаю - в пользу Украины, и говорить то, что думаю", - написал Сенцов.

"На моей любимой футболке есть такая надпись: «BORN FREE» (рожденный свободным). Именно таким я стараюсь оставаться и никому не удастся меня ни купить, ни запугать!", - добавил он.

Напомним, в декабре прошлого года Сенцов стал на воинский учет и получил временное удостоверение военнообязанного.

Сенцов находился за решеткой в России под надуманными обвинениями с мая 2014 года по сентябрь 2019 года. В августе 2015 года российский суд приговорил его к 20 годам колонии строгого режима за поджог двери офиса "Русской общины Крыма" и окна местного отделения "Единой России". В РФ его обвинили в создании на территории Крыма "террористического сообщества". Сенцова отпустили в рамках обмена "35 на 35", который состоялся 7 сентября 2019 года.

В ноябре Фонд Виктора Пинчука купил квартиры в Киеве пятерым освобожденным украинским политзаключенным Кремля, в том числе - Сенцову.